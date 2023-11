Os residentes da Califórnia pagarão aproximadamente US$ 400 a mais por ano

Milhões de famílias da Califórnia atendidas pela Pacific Gas and Electric Co. pagarão cerca de US$ 384 a mais em 2024 às concessionárias para ajudar a empresa a prevenir incêndios florestais e atender à crescente demanda por eletricidade. Isso equivale a cerca de US$ 32,50 adicionais por mês para clientes residenciais típicos, de acordo com a PG&E.

A Comissão de Serviços Públicos da Califórnia aprovou o aumento na quinta-feira, encerrando um debate de anos sobre quanto mais clientes da PG&E deveriam pagar para ajudar a empresa de serviços públicos sitiada – que causou uma explosão catastrófica em 2010 e grandes incêndios florestais em 2017, 2018, 2019 e 2021 – Está atualizando sua infraestrutura, principalmente para ser mais segura.

A empresa disse que o aumento em 2024 será seguido por um aumento muito menor de US$ 4,50 por mês em 2025. Espera-se que as contas médias diminuam em US$ 8 por mês em 2026.

Os cinco comissários do CPUC votaram por unanimidade pela aprovação do plano, apesar das objecções dos clientes da PG&E que os instaram a considerar as dificuldades financeiras enfrentadas pelas famílias que lutam para pagar as contas de serviços públicos.

“Eles (PG&E) continuam a causar desastres e a receber pagamentos constantes de funcionários do Estado”, disse um homem que se identificou como José Lopez, que entrou em acção a partir da sua casa no Vale Central. “A inflação está alta e as pessoas estão lutando para pagar suas contas.”

“Não podemos mais permitir isso”, disse uma porta-voz identificada como Sue Fox, instando os comissários a adotarem a proposta com o plano “mais rápido e mais barato” para prevenir incêndios florestais.

O comissário John Reynolds, que elaborou o plano que votaram para aprovar na quinta-feira, disse que os comissários “têm lutado muito com as dificuldades adicionais que estes aumentos criarão para as famílias”.

“Sabemos disso – mas sabemos que a rede e os gasodutos que servem as mesmas famílias precisam de atualizações, reparações e reinvenções para satisfazer a procura crescente e adaptar-se a um clima em mudança”, disse Reynolds.

Reynolds reconheceu que o aumento na receita não teve precedentes.

“É um investimento histórico”, disse ele.

Mais de 85% do aumento irá para projetos para “reduzir os riscos nas operações de gás e eletricidade da PG&E”, disse a PG&E em comunicado.

“Estamos empenhados em ser o operador seguro que os californianos esperam e merecem”, disse Patty Pope, CEO da PG&E. “Agradecemos ao comitê por reconhecer os importantes investimentos em segurança e confiabilidade que fazemos em nome de nossos clientes, incluindo a extensão de linhas de energia subterrâneas para reduzir permanentemente os riscos de incêndios florestais.”

As contas da PG&E aumentaram dramaticamente na última década. As contas residenciais médias mensais de eletricidade e gás combinadas aumentaram em US$ 86,51 – de US$ 154,52 em janeiro de 2016 para US$ 241,03 em janeiro de 2023, de acordo com dados da PG&E obtidos pelo Chronicle.

O plano descreve o orçamento da PG&E até 2026 e define a agenda da empresa para projetos importantes, como a movimentação de linhas de energia subterrâneas em comunidades onde o risco de incêndio florestal é elevado.

Os executivos da PG&E têm feito forte lobby para o aumento, cobrindo as redes de televisão com comerciais divulgando o pedido da empresa por mais receitas em dólares para colocar mais linhas de energia no subsolo. Mas os comissários rejeitaram mais do que os 15 mil milhões de dólares inicialmente solicitados pela empresa, um aumento anual de cerca de 25% nas receitas, disse Reynolds. O CPUC votou pela redução desse montante para US$ 13,5 bilhões.

Isto inclui um financiamento significativo para instalar aproximadamente 2.000 quilómetros de linhas eléctricas subterrâneas em comunidades onde o risco de incêndios florestais é elevado.

“Este é o maior caso de taxas que a TURN já viu”, disse Katie Morsoni, advogada assistente da Utility Reform Network, ou TURN, um grupo de defesa dos contribuintes.

A CPUC estava considerando duas licitações internas que ofereciam menos receita do que a solicitada pela PG&E, mas diferiam em quanto a empresa poderia gastar na instalação de linhas de energia subterrâneas. Grupos de defesa dos contribuintes, como o TURN, pressionaram a comissão a promover um método muito mais barato e mais rápido de isolar fios desencapados, em vez do árduo processo de enterrá-los. A CPUC optou por permitir mais linhas enterradas.

“Estamos desapontados”, disse Morosoni. “Precisamos escolher as medidas de segurança contra incêndios florestais mais econômicas e rápidas para proteger os clientes e suas carteiras.”

Reynolds reconheceu que a comissão está permitindo que a PG&E gaste bilhões de dólares para enterrar linhas de energia, o que a empresa nunca fez na escala ou no ritmo aprovado na quinta-feira. Ele disse que a PG&E ainda precisa recuperar a confiança perdida devido a “falhas do passado”, incluindo incêndios florestais mortais atribuídos aos equipamentos da empresa e à má gestão, e provar que pode produzir resultados.

“Minha mensagem para a PG&E é que seu trabalho não acabou aqui”, disse Reynolds.