Materiais de inscrição exclusivos sujeitos a investigação criminal dos EUA para remessas para fontes SMIC chinesas

Escrito por Karen Freifeld

(Reuters) – A fabricante de equipamentos semicondutores Applied Materials está sob investigação criminal nos Estados Unidos por possivelmente fugir das restrições de exportação da SMIC, maior fabricante de chips da China, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto.

O Departamento de Justiça está investigando o maior fabricante de equipamentos semicondutores dos EUA por enviar equipamentos para SMIC através da Coreia do Sul sem licenças de exportação, disseram as fontes. Uma pessoa disse que envolvia equipamentos no valor de centenas de milhões de dólares. A Reuters publica detalhes da investigação pela primeira vez.

As ações da Applied Materials caíram 7,3% após a notícia e o anúncio dos resultados trimestrais da empresa.

Os Estados Unidos restringiram as remessas de chips avançados e equipamentos de fabricação de chips para a China por razões de segurança nacional, e os Departamentos de Justiça e Comércio lançaram uma força-tarefa no início deste ano para investigar e processar violações criminais dos controles de exportação. As bases destinam-se a conter o fluxo de tecnologia dos EUA que poderia ser usada para melhorar as capacidades militares e de inteligência da China.

A Applied Materials, com sede em Santa Clara, Califórnia, disse na quinta-feira que divulgou pela primeira vez em outubro de 2022 que havia recebido uma intimação do Ministério Público dos EUA em Massachusetts buscando informações sobre certas remessas para clientes chineses. “A empresa está cooperando com o governo e continua comprometida com a conformidade e as leis globais, incluindo controles de exportação e regulamentações comerciais”, afirmou em comunicado.

O Gabinete do Procurador dos EUA em Boston disse: “Não confirmamos nem negamos as investigações”.

Duas fontes disseram que os promotores da Unidade de Segurança Nacional do escritório estavam cuidando da investigação em andamento.

A Reuters não conseguiu determinar se os materiais aplicados violavam a lei e não está claro se a investigação resultará em acusações.

A empresa produzia equipamentos semicondutores em Massachusetts e depois enviava repetidamente o equipamento de sua fábrica em Gloucester para uma subsidiária na Coreia do Sul, disseram as pessoas. De lá, o equipamento foi para a Semiconductor Manufacturing Corporation of China (SMIC), disseram pessoas familiarizadas com a investigação.

As remessas começaram depois que o Departamento de Comércio dos EUA adicionou o SMIC à sua lista de entidades em dezembro de 2020, restringindo as exportações de bens e tecnologia para a empresa, disseram duas das pessoas, em 2021 e 2022.

A SMIC foi incluída na lista devido aos seus aparentes laços com os militares chineses. A SMIC não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as remessas da Applied Materials. Em 2020, a SMIC negou os seus laços com os militares chineses, dizendo que fabrica chips e presta serviços a “utilizadores finais civis e comerciais e apenas a utilizadores finais”.

Um porta-voz do Departamento de Comércio, que supervisiona os controles de exportação, não quis comentar. Um porta-voz da Embaixada da China em Washington não tinha conhecimento da investigação dos materiais aplicados. Mas Liu Bingyu, o porta-voz oficial, disse que, como princípio geral, as “restrições impostas” “são contrárias aos princípios da economia de mercado e da concorrência leal”.

Quando questionado sobre a investigação, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse em entrevista coletiva regular na sexta-feira que os Estados Unidos deveriam parar de interromper a produção e a cadeia de fornecimento da indústria global de semicondutores.

“A China prestará muita atenção aos desenvolvimentos relevantes e protegerá resolutamente os seus direitos e interesses”, acrescentou.

Sujeito a dúvidas

Ao adicionar a SMIC à sua lista negra comercial em 2020, o Departamento de Comércio disse que as licenças para equipamentos exclusivamente capazes de produzir chips em nós de alta tecnologia provavelmente seriam negadas “para evitar que uma tecnologia facilitadora tão importante apoie os esforços de modernização militar da China”, de acordo com um relatório. relatório. . Publicado no Registro Federal 2020

Ela acrescentou que as licenças para outros elementos estão sujeitas a revisão caso a caso.

Em março de 2021, a Reuters informou que o governo dos EUA demorou a aprovar licenças para empresas norte-americanas como a Lam Research Corp e a Applied Materials venderem à SMIC.

“Este assunto é questionável, não podemos prever o resultado e não há estimativa razoável da gama de perdas ou penalidades, se houver, em conexão com este assunto”, disse a empresa em um documento de agosto de 2023 junto à Securities and Exchange dos EUA. Comissão. Em referência ao recebimento em 2022 do pedido de recall relacionado a algumas remessas de clientes chineses.

(Reportagem de Karin Freifeld; reportagem adicional de Liz Li em Pequim; edição de Anna Driver)