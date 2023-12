Os Phillies estenderam uma oferta a Yoshinobu Yamamoto

Os Phillies fizeram uma oferta formal de contrato para Yoshinobu Yamamoto, Matt Gelb do The Athletic escreve. Embora as condições não tenham sido relatadas, Alex Coffey do Philadelphia Inquirer Ele escreveu no início da semana que o clube estava planejando ser agressivo na busca pela estrela do NPB.

É digno de nota, embora não surpreendente, que os Phillies tenham colocado uma proposta formal sobre a mesa. No entanto, tanto Gelb quanto Coffey apontam que é improvável que a oferta dos Phillies seja a mais alta que Yamamoto recebeu. Gelb acrescenta que os dirigentes do time não têm certeza do interesse do arremessador na Filadélfia.

Está tudo de acordo com relatórios anteriores que retratam o Phils como um tiro relativamente improvável entre os sete finalistas conhecidos: os Yankees, Mets, Dodgers, Giants, Blue Jays e Red Sox são os outros. Yamamoto não parou na Filadélfia como parte de sua turnê norte-americana, mas se encontrou com a equipe do clube em Los Angeles.

É claro que o ponto de partida para a maioria dos agentes livres é financeiro. Se os Phillies acabarem com menos do que as ofertas mais altas, não seria surpreendente vê-lo assinar em outro lugar. Filadélfia não precisa necessariamente de um arremessador inicial. Cinco da frente Zack Wheeler, Aaron Nola, Goleiro Suárez, Caminhante de Taiguan E Cristóvão Sanchez forte. Cliente em potencial Mick Appel Ele poderia entrar no mix no meio da temporada. Mesmo que não haja dúvidas de que o grupo melhoraria ao contratar o melhor jogador da NFL, outros clubes podem sentir mais urgência em liderar o mercado.

Os Dodgers estão considerando uma oferta entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões. SNY Andy Martino Ele disse ontem à noite que o Mets estava fazendo uma “oferta muito séria” própria. A maioria ou todos os sete clubes que o jogador de 25 anos conheceu recentemente provavelmente farão uma oferta esta semana.

Yamamoto tem até a noite de 4 de janeiro para assinar. Não se espera que ele espere tanto tempo. Especula-se que ele poderá tomar sua decisão até o final da semana, embora isso não seja garantido. John Heyman, do New York Post chilro Esta noite, enquanto um executivo envolvido na licitação previu que Yamamoto assinaria antes do Natal, outro sugeriu que ele poderia até negociar pouco antes do final do ano.