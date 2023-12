Fontes dizem que o estado de Oregon e o estado de Washington estão perto de um acordo para ingressar na Conferência da Costa Oeste como membros afiliados

Os estados de Oregon e Washington estão perto de chegar a um acordo para ingressar na Conferência da Costa Oeste como membros afiliados no próximo ano em vários esportes, principalmente basquete masculino e feminino, disseram fontes à ESPN, confirmando vários relatórios.

É um acordo semelhante ao que as escolas fecharam com o Mountain West para disputar seis partidas de futebol contra times do MW no próximo ano, mas com uma grande diferença. Embora os jogos dos Beavers e Cougars contra as escolas MW no futebol não contem para a classificação da conferência, há uma expectativa de que seus jogos contem para a classificação de outros esportes do WCC. Espera-se também que eles sejam elegíveis para participar de torneios de conferências e para representar o WCC em eventos de torneios da NCAA.

O acordo ainda não foi finalizado, mas espera-se que os presidentes das universidades das escolas do CMI se reúnam até quinta-feira para considerá-lo, de acordo com vários relatórios. O acordo virá na esteira da decisão da Suprema Corte do Estado de Washington na semana passada de não revisar uma decisão de um tribunal inferior que concedeu o controle do conselho de administração do Pac-12 à OSU e à WSU.

A OSU e a WSU pretendem reconstruir o Pac-12 e manterão a marca da conferência em seus estádios de futebol na próxima temporada, apesar de operarem como uma conferência de duas equipes.

Para que haja uma conferência, a NCAA exige “pelo menos sete membros ativos da Divisão I”, todos os quais devem patrocinar o basquete masculino e feminino, e para a conferência patrocinar pelo menos 12 esportes da Divisão I, entre outros requisitos. Em caso de saída, o regulamento concede à conferência um período de carência de dois anos em que pode existir abaixo do número mínimo de escolas.

O acordo do CMI, tal como o acordo do futebol, é visto como uma solução de curto prazo que dará às escolas tempo para reconstruir o Pac-12. Fontes disseram que houve discussões semelhantes com MW sobre um acordo subsidiário além do futebol, mas essas negociações falharam.