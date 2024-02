Os ossos de 45.000 anos descobertos na caverna são os restos mais antigos de humanos modernos na Europa Central

Os humanos modernos cruzaram os Alpes para o frio norte da Europa há cerca de 45 mil anos, o que significa que podem ter coexistido com os neandertais na Europa durante milhares de anos a mais do que os especialistas pensavam anteriormente, de acordo com uma nova investigação.

A descoberta de 13 fragmentos ósseos pertencentes a Homo sapiens que ocupou uma caverna na Alemanha há cerca de 44.000 a 47.500 anos – listada como a caverna mais antiga conhecida H. são Os pesquisadores disseram que os restos mortais eram provenientes da Europa Central e Noroeste. Essa descoberta também surpreendeu a equipe, pois constatou-se que o clima da região era frio naquela época.

“Isso mostra que mesmo esses grupos anteriores de Homo sapiens A propagação pela Eurásia já tem alguma capacidade de adaptação a condições climáticas tão extremas. Sarah Bidarzani O arqueólogo da Universidade de La Laguna, na Espanha, e do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, na Alemanha, que liderou o estudo paleoclima do local, disse em seu relatório: declaração .

Relacionado: Um novo estudo “ambicioso e provocativo” sugere que os humanos modernos migraram para a Europa em três ondas

cedo Homo sapiens Carcaças de veados processadas e também carcaças de carnívoros, incluindo lobos, de acordo com análises de mais de 1.000 ossos de animais de Ranis. (Crédito da imagem: Jeff M. Smith, Licença: CC-BY-ND 4.0.)

quando H. são Quando chegaram à Europa, não foram a primeira raça humana a entrar no continente. neanderthal – nosso parente extinto mais próximo, que se adaptou bem ao frio – ocupou a Europa a partir dele Pelo menos 200.000 anos atrás Até ser extinto há cerca de 40 mil anos.

Trabalhos anteriores exploraram isso H. são Entrou no sudoeste da Europa através 46.000 anos atrás . Ainda há muito debate acalorado sobre a natureza das interações entre esses organismos H. são e Neandertais durante este período, chamado de transição do Paleolítico Médio para Superior (47.000 a 42.000 anos atrás), e até que ponto nossa espécie pode ter acelerado o desaparecimento dos Neandertais.

Para investigar esse misterioso período de transição, os pesquisadores de três novos estudos examinaram artefatos e o clima daquela época, de acordo com Suas descobertas Publicado online quarta-feira (31 de janeiro) na Nature e em dois estudos No Jornal de Ecologia e Evolução da Paisagem.

Os arqueólogos já descobriram uma série de diferentes “indústrias”, ou métodos de fabricação de ferramentas de pedra, que datam deste período – incluindo a indústria Lincombeiana-Ranesiana-Gerzmanowiciana (LRJ) – mas não ficou claro se H. são Ou os Neandertais conseguiram.

O Paleolítico Médio na Europa [ about 300,000 to 35,000 years ago ] Está associado aos Neandertais, enquanto o Paleolítico Superior está na Europa [ about 35,000 to 10,000 years ago ] Está associado ao hadith H. são“, coautor do estudo Jean-Jacques Hublin O paleontólogo do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva disse ao Live Science. “Os efeitos do período de transição têm características um tanto confusas.”

Num novo estudo, os investigadores examinaram artefactos do LRJ, que incluíam elaboradas ferramentas de pedra em forma de folha que eram difundidas no norte da Europa, da Alemanha à Grã-Bretanha.

Os cientistas concentraram-se em milhares de fragmentos ósseos associados a artefactos LRJ em Ilsenhöhle (Caverna Ilse) em Ranes, Alemanha. Os pesquisadores não apenas realizaram novas escavações no local, mas também realizaram novas análises dos vestígios que foram encontrados na caverna na década de 1930 e hoje fazem parte do acervo do museu.

Um dos novos estudos Descobri que a caverna era usada de forma intermitente, não apenas para enterrar hienas e ursos das cavernas em hibernação, mas também por pequenos grupos de hominídeos – provavelmente também. H. são Ou Neandertais – que comiam renas, rinocerontes peludos e cavalos. No entanto, muitos dos fragmentos ósseos eram tão pequenos e quebrados que os pesquisadores não conseguiram identificá-los pelo seu formato. Em vez disso, os pesquisadores analisaram proteínas e DNA extraídos desses restos mortais para determinar a origem dos ossos.

A pesquisa revelou 13 fragmentos ósseos datados de cerca de 44 mil a 47.500 anos atrás.

Relacionado: Os cientistas finalmente resolveram o mistério de por que os europeus têm menos DNA de Neandertal do que os do Leste Asiático

foto 1 para 2 Ferramentas de pedra do LRJ em Ranis, incluindo (1) uma ponta de lâmina bilateral parcial característica do LRJ; e (2) pontas foliares bifaciais finamente trabalhadas. (Crédito da imagem: Josephine Schubert, Museu Burg Ranes, Licença: CC-BY-ND 4.0) Um pedaço de osso humano foi descoberto durante novas escavações em Ranis. (Crédito da imagem: Tim Schuler TLDA, Licença: CC-BY-ND.)

“A sabedoria comum é que esses conjuntos transicionais de artefatos foram feitos principalmente pelos Neandertais tardios”, disse Hublin. “O que descobrimos com o LRJ é que ele não foi feito pelos Neandertais, mas por Homo sapiens “A mudança para a Europa é muito mais cedo do que pensávamos.”

A análise de dentes e ossos de animais encontrados na caverna sugere que, quando os humanos viviam lá, a área tinha climas frios e paisagens de estepe ou tundra semelhantes às encontradas hoje na Sibéria ou no norte da Escandinávia.

Ilsenhöhle (Caverna Ilse) pode ser vista abaixo do Castelo de Rannes. (Crédito da imagem: © Tim Schüler TLDA, Licença: CC-BY-ND 4.0)

“Até recentemente, pensava-se que a capacidade de adaptação às condições climáticas frias só aparecia vários milhares de anos depois, por isso este é um resultado notável e surpreendente”, disse Bidarzani no comunicado. “As estepes frias com rebanhos maiores de predadores podem ter sido ambientes mais atraentes para estes grupos humanos do que se esperava anteriormente.”

Após a preparação química e purificação, amostras muito pequenas de dentes de animais são carregadas em um espectrômetro de massa de razão isotópica para obter razões isotópicas de oxigênio estáveis, que podem fornecer informações sobre os climas anteriores em que os animais viveram. (Fonte da imagem: Instituto Max Planck de Antropologia Evolucionária, Licença: CC-BY-ND.)

Esses resultados revelam que H. são Chegou ao noroeste da Europa vários milhares de anos antes dos Neandertais desaparecerem do sudoeste da Europa, o que é uma prova de que os dois grupos podem ter interagido. “Portanto, agora temos outra peça importante do complexo quebra-cabeça” sobre a natureza das interações entre o Homo sapiens e os Neandertais, William Bancos arqueólogo do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, não participou deste estudo, mas escreveu Editorial Sobre isso, ele disse ao Live Science.

“Esses resultados sugerem que, em vez H. são Para substituir os neandertais na Europa numa onda rápida de leste a oeste, como se pensava anteriormente, “vemos Homo sapiens “Eles colonizaram primeiro a parte norte da Europa e viveram lá durante vários milhares de anos, nas periferias do mundo Neandertal”, disse Hublin. Homo sapiens Eles podem ter vivido nestes ambientes um tanto hostis porque tinham as capacidades técnicas para se adaptarem a eles. Não vemos uma única onda de Homo sapiens Movendo-se para a Europa para substituir os Neandertais, mas impulsos sucessivos de pequenos grupos movem-se para uma nova área e, após vários milhares de anos, finalmente substituem completamente os Neandertais.

Pesquisas futuras poderiam investigar se outras indústrias em transição do Paleolítico Médio para o Superior e cujas origens atualmente permanecem incertas vieram de H. são“Eu também gostaria de examinar os restos mortais de Neandertais pós-contato”, disse Hublin Homo sapienspara ver se há algum sinal Homo sapiens “O DNA está dentro deles”, acrescentou.