Onde você encontrará os melhores descontos do Dia dos Veteranos?

“O Dia dos Veteranos é um momento para homenagear aqueles que serviram nas forças armadas, e muitas empresas em todo o país oferecem descontos e brindes para mostrar seu agradecimento. Militar.com. Estamos nos aproximando Dia dos Veteranos de 2023um grande número de descontos e brindes são oferecidos para comemorar e expressar gratidão aos nossos militares.

Uma opção gastronômica popular é o Texas Roadhouse, que agradece muito aos militares e veteranos da ativa, oferecendo a oportunidade de jantar no local ou receber um vale-refeição no dia 11 de novembro, das 11h00 às 14h00. resgatado para jantar no local ou para viagem, válido até 30 de maio de 2024.

Denny’s está se juntando, oferecendo um Grand Slam Original gratuito no dia 10 de novembro, das 5h ao meio-dia, para veteranos e militares que apresentem uma identificação militar válida ou DD214.

Os fãs do varejo também encontrarão motivos para comemorar, já que a Under Armour está oferecendo até 40% de desconto em compras entre 2 e 19 de novembro para militares da ativa, veteranos, cônjuges de militares e familiares. Da mesma forma, a Fareway está oferecendo um desconto de 15% para veteranos, militares da ativa, membros da reserva e guardas no dia 11 de novembro.

Se você está planejando viajar ou participar de atividades recreativas, você está com sorte. CheapOair está oferecendo até $ 25 de desconto nas taxas de voo com o código promocional VTRN25. O Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA está demonstrando sua gratidão ao isentar as taxas de uso diurno em suas áreas de recreação em todo o país no dia 11 de novembro. Os membros militares elegíveis também podem desfrutar de descontos diários de até 15% na melhor tarifa disponível nos hotéis e resorts Wyndham participantes.

Quais são os requisitos?

É importante lembrar que a maioria das empresas exige comprovante de serviço militar. O cartão de identificação com foto de benefícios VA é uma opção confiável para veteranos que recebem benefícios de saúde do Departamento de Assuntos de Veteranos (VA). Se você não tiver um cartão de benefícios VA, o VA poderá fornecer-lhe um Cartão de Identificação de Veteranos, que é amplamente aceito como prova de serviço. Em alguns estados, o status de veterano está incluído nas carteiras de identidade estaduais e nas carteiras de motorista, fornecendo uma opção de identificação adicional. Como último recurso, a maioria das empresas aceitará uma cópia do DD-214 como prova de serviço.

No entanto, é aconselhável verificar com empresas individuais para confirmar a sua participação nos programas do Dia dos Veteranos, uma vez que nem todas as franquias participam nas iniciativas nacionais da sua rede.

Se você quiser saber quais restaurantes, lojas, etc. estão oferecendo descontos no Dia dos Veteranos, você pode conferir em site militar.com.