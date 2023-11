Austrália diz que incidente cibernético com operador portuário é ‘grave’

SYDNEY (Reuters) – O governo australiano descreveu neste domingo um incidente de segurança cibernética como “sério e contínuo” que forçou a operadora portuária DP World Australia a suspender as operações em portos de vários estados desde sexta-feira.

A DP World Australia, que lida com quase metade da carga que entra e sai do país, disse que estava investigando possíveis violações de dados, bem como testando sistemas “críticos para a retomada das operações normais e do movimento regular de carga”.

O hack interrompeu as operações em terminais de contêineres em Melbourne, Sydney, Brisbane e Fremantle, na Austrália Ocidental, desde sexta-feira.

“O incidente cibernético na DP World é sério e contínuo”, disse a ministra do Interior, Clare O’Neill, na plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter.

Um porta-voz da DP World não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para comentar quando as operações normais seriam retomadas. A empresa, que faz parte da DP World, propriedade do governo de Dubai, é uma das poucas empresas que operam no setor de estiva no país.

A Polícia Federal Australiana disse que estava investigando o incidente, mas se recusou a fornecer mais detalhes.

Na noite de sábado, o Coordenador Nacional de Segurança Cibernética Darren Goldie, que foi nomeado este ano em resposta a várias violações importantes de dados, disse que a “interrupção” “provavelmente durará vários dias e afetará o movimento de mercadorias de e para os Estados Unidos”. nação”.

Na região Ásia-Pacífico, a DP World afirma empregar mais de 7.000 pessoas e possui portos e terminais em 18 localidades.

