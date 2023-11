O vazamento indica que a data de lançamento de Baldur’s Gate 3 no Xbox foi confirmada

Baldur’s Gate 3 será lançado para Xbox em 6 de dezembro de 2023.

Isso está de acordo com o vazador eXtas1sde diz que “Se os testes continuarem conforme planejado”, essa data é “o que Larian almejou para a versão Xbox do jogo no momento”.

24 coisas em Baldur’s Gate 3 que você perdeu (mesmo que tenha jogado) – Baldur’s Gate 3 Segredos + detalhes.

Como ele apontou r/GamingLeaksandRumourseXtas1s tem um bom histórico de divulgação de datas de lançamento antes dos anúncios, e anteriormente nos deu uma data de lançamento do Forza Motorsport antes que o Xbox a confirmasse oficialmente.

Como sempre, este anúncio vem com as advertências habituais e não pode ser considerado sacrossanto até obtermos a confirmação oficial, mas se você está aguardando ansiosamente a estreia do Xbox, talvez queira reservar algumas férias com antecedência para o início de dezembro. você sabe. apenas no caso de.

Os jogadores de Baldur’s Gate 3 criaram uma maneira de recrutar uma companheira maligna para uma boa jogada, transformando-a em uma ovelha. Sim, você leu corretamente.

Hoje cedo, Bertie puxou as capas e nos mostrou seu lado negro em seu novo recurso, tudo sobre ser o grande mal em Baldur’s Gate 3, enquanto no início da semana vimos a chegada do Patch 4, que – como acontece com os patches anteriores – é robusto Muito bem, e você excedeu o limite de texto no Steam.

Com esta atualização em andamento, aqueles que percorrem os vários eventos do jogo podem esperar muitas melhorias em todos os aspectos, mas alguns destaques específicos incluem agora a capacidade de personalizar a aparência dos funcionários contratados ao recrutá-los e a adição de um daltônico modo.