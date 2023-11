Notícias de viagens: A maneira errada de lidar com encontros com ursos e tarântulas

Nota do Editor: Inscreva-se em Abra o mundo, boletim informativo semanal da CNN Travel. Receba as últimas notícias sobre aviação, alimentação e bebidas, hospedagem e outros desenvolvimentos de viagens.





em Viagem Notícias desta semana: abertura de aeroportos novos e atualizados na Ásia, os melhores queijos de 2024, além de dicas sobre como lidar com aranhas à beira da estrada e ursos famintos.

Ursos e insetos



Uma aranha causou um acidente de carro no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, esta semana, depois que um turista suíço pisou no freio após… Observação de tarântula. Em seguida, uma motocicleta bateu na traseira do carro deles. “As tarântulas se movem lentamente e não são agressivas”, o parque tranquilizou os visitantes nervosos. Diz-se que sua picada é semelhante à de uma abelha e “não é fatal para os humanos”. Portanto, não coloque outros usuários da estrada em perigo ao desviar ou frear.

Um trecho da Blue Ridge Parkway, na Carolina do Norte, foi fechado devido a vários relatos de visitantes que tentaram alimentá-los e até mesmo detê-los. Urso jovem.

O outono é a época em que nossos amigos caninos comem demais porque engordam para hibernar: é por isso que você nunca deve atrapalhar… Urso faminto – Ou tente abraçar.

Novos aeroportos e aviões brilhantes



Estação Changi 2 de Cingapura, talvez a melhor do mundo O aeroporto mais atraente, foi totalmente reaberto após uma atualização de três anos e meio. A estação agora está mais espaçosa, com maior capacidade, e conta com um jardim envolvente e display digital de cachoeira.

Em outros lugares da Ásia, visitar o impressionante complexo de templos de Angkor Wat, listado pela UNESCO, tornou-se mais fácil, graças à inauguração de um templo brilhante. Um novo aeroporto ao custo de US$ 1,1 bilhão Em Siem Reap no mês passado.

Japan Airlines revelada Interiores de alta tecnologia Das suas 13 novas aeronaves A350-1000, que estão programadas para entrar em serviço até o final do ano. Estamos falando de camas de casal, armários e alto-falantes embutidos no encosto de cabeça.

Uma família americana regressou à ilha italiana de Ponza, localizada entre Roma e Nápoles, para viver na sua cavernosa casa ancestral escavada nas falésias. aqui Como estão as coisas para eles.

Quando este casal da Califórnia passou por problemas de saúde e reveses na vida, decidiu levar cada segundo em consideração: mudaram-se para… Andaluzia, Espanhapara tornar suas vidas “tão agradáveis ​​quanto possível”.

O Lot Valley, na França, foi onde, em 2001, Robin Johnson e Jim Thamann encontraram a propriedade vazia e dilapidada em que iriam se transformar. A casa dos seus sonhos. “Isso nos deu uma maneira de começar nossas vidas juntos do zero”, diz Johnson.

O denso queijo azul norueguês, de cor creme e “sabor frutado”, foi classificado como o melhor do mundo na conferência anual Prêmios Mundiais de Queijo Este ano foi realizado em Trondheim, Noruega. Os prêmios homenageiam deliciosos produtos lácteos globais, desde versões perfeitas de clássicos até novidades inovadoras.

Há hoje um mercado crescente para queijos asiáticos: um casal australiano estabeleceu a primeira fazenda de laticínios e búfalos do Laos em 2017, na cidade de Luang Prabang, patrimônio da UNESCO. Eles contaram à CNN Travel como isso realmente aconteceu crise de meia-idade.

Na Ilha do Canal de Guernsey, abundantes algas marinhas locais são transformadas em queijo e manteiga pela Seaweed Food Company. “As algas marinhas são um intensificador de sabor, então você descobre que… O queijo é mais extravagante“.

A corrente de jato sobre o Oceano Atlântico foi tão forte esta semana que os voos dos EUA para a Europa atingiram velocidades Equivalente a esse somReduzindo o tempo de voo em horas. O stream ajudou a impulsionar Tempestade KieranQue atingiu a Europa no meio da semana.

Se você estiver na chuva em novembro, nossos parceiros da CNN Underscored, um guia para análises e recomendações de produtos de propriedade da CNN, têm este guia para 17 melhores calças de chuvade acordo com os especialistas.

02h29- Fonte: CNN Como um design que se assemelha ao passado poderia mudar a maneira como voaremos no futuro?

O Airlander 10, de construção britânica, era amplamente conhecido pela sua semelhança, em alguns ângulos, com a sua cauda arredondada, mas uma “cauda voadora” pode ser uma solução para viagens aéreas conscientes do clima – e pode tornar-se o maior avião do mundo.

a “quarto secreto” Foi decorado por Michelangelo e está aberto ao público.

Está escondido sob um mausoléu em Florença, Itália.

Cresci em uma cabana em uma ilha sem água encanada ou eletricidade.

Agora ela piloto.

O monstro que alimenta e come no Lago Tahoe.

É um problema da população local Ansiosa para resolver.