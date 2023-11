O chip M3 Pro é um pouco mais rápido que o chip M2 Pro em um resultado de benchmark não verificado

O novo chip M3 Pro da Apple com CPU de 12 núcleos oferece desempenho de CPU um pouco mais rápido em comparação com o chip M2 Pro com CPU de 12 núcleos, de acordo com um novo relatório. Pontuação Geekbench 6 Avistado por hoje Vadim YuryevCo-apresentador do canal do YouTube Max Tecnologia. Este é apenas um resultado de referência, portanto são necessários mais resultados para garantir a precisão.



A Apple anunciou novos modelos de MacBook Pro de 14 e 16 polegadas com os chips M3, M3 Pro e M3 Max na segunda-feira. Este é o resultado padrão Parece Para modelo de 14 polegadas, com base no ID do modelo “Mac15.6” listado.

O resultado mostra que o M3 Pro recebeu uma pontuação single-core de 3.035 e uma pontuação multi-core de 15.173. Se esses resultados forem precisos, o M3 Pro é até 14% mais rápido que o M2 Pro em termos de desempenho de núcleo único, mas apenas até 6% mais rápido. Em termos de desempenho multi-core Para as tarefas e fluxos de trabalho mais exigentes.

Tanto o M2 Pro quanto o M3 Pro estão equipados com até 12 núcleos de CPU, mas o M3 Pro possui apenas seis núcleos de alto desempenho e seis núcleos de eficiência, enquanto o M2 Pro possui oito núcleos de alto desempenho e quatro núcleos de eficiência. Portanto, embora o M3 Pro seja fabricado usando o processo de 3 nm da TSMC, em comparação com os 5 nm do M2 Pro, os ganhos de desempenho do chip são diminuídos porque há menos núcleos de desempenho. O M3 Pro também possui 25% menos largura de banda de memória e menos núcleos de GPU em comparação com o M2 Pro.

Ao limitar o número de núcleos de alto desempenho no M3 Pro, a Apple criou mais diferenciação entre o M3 Pro e o M3 Max, que possui até 12 núcleos de alto desempenho. No entanto, como resultado, o M3 Pro é apenas ligeiramente mais rápido que o M2 Pro.

Os resultados do Geekbench 6 no início desta semana mostraram que o M3 Max é até 45% mais rápido que o M2 Max, enquanto o chip M3 padrão é até 20% mais rápido que o chip M2 padrão, então o M3 Pro é o chip menos melhorado de todos os tempos. Series. Claro, o M3 Pro ainda é uma atualização significativa para quem vem de Macs baseados em Intel. O M3 Pro também é até 20% mais rápido que o chip M1 Pro, o que é uma boa melhoria.

Como sempre, os benchmarks fornecem um ponto de referência útil, mas o desempenho no mundo real pode variar.

Os novos modelos de MacBook Pro já estão disponíveis para encomenda, e as configurações M3 e M3 Pro começarão a chegar aos clientes e serão lançadas nas lojas na terça-feira, 7 de novembro. As configurações do M3 Max serão lançadas no final de novembro.