O traje CoolSculpting de Linda Evangelista traz mais histórias de terror

Quando a atriz Ray Chan Barklift se entregou ao popular tratamento para congelamento de gordura CoolSculpting, ela obteve a forma corporal que sempre sonhou.

diz o homem de 47 anos, de East Orange, New Jersey Ela desenvolveu depósitos de gordura feios sob a pele – O mesmo efeito colateral debilitante sofrido pela modelo veterana Linda Evangelista, que alegou em um processo que ela foi “brutalmente desfigurada” pelo procedimento não cirúrgico.

“CoolSculpting me deixou com algo que eu não desejaria ao meu pior inimigo”, disse Barklift, que foi diagnosticada com hiperplasia paradoxal, ou HAP, após uma sessão de $ 2.700 em seu estômago, cintura e queixo.

“Senti-me deprimida e traída”, acrescentou ela, explicando como fizera recentemente uma lipoaspiração para tentar corrigir os resultados alegadamente falhos.

Fabricantes CoolSculpting – Evangelista Entre eles Ele chegou a um processo de $ 50 milhões No Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York – Say PAHs são raros, ocorrendo apenas uma vez em 4.000 ciclos de tratamento. Mas um número crescente de especialistas acredita que os casos são mais comuns. Suas preocupações são apoiadas por resultados estudo independente Em 2018, a incidência de complicações foi uma vez em 138 tratamentos.

Rae-Shan Barclift mostra os efeitos que ela afirma que CoolSculpting teve em seu corpo (à esquerda) e como ela se parece hoje após a lipoaspiração corretiva. Cortesia de Ray Chan Barklift / Stefano Giovannini

AbbVie, a empresa-mãe do criador do CoolSculpting Zeltiq Aesthetics, se recusou a comentar para este artigo. CoolSculpting Website Notes: “Efeitos colaterais raros também podem ocorrer. Ambos CoolSculpting e CoolSculpting Elite podem causar aumento visível na área tratada, que pode se desenvolver 2 a 5 meses após o tratamento e exigir correção cirúrgica.”

Acontece quando a criolipólise, a tecnologia por trás do CoolSculpting que mata as células de gordura quando elas atingem seu ponto de congelamento, inexplicavelmente faz o oposto, fazendo com que as células se expandam e formem aglomerados permanentes.

Confusão gera grande negócio para cirurgião plástico em Nova York Dr. Ryan Neinstein. Ele disse que pelo menos 20% do total de seus clientes passam por lipoaspiração para corrigir os efeitos colaterais do processo de modelagem pelo frio, como HAPs e crescimento anormal de tecido.

“Muitos deles têm anormalidades significativas que levam a graves perturbações emocionais”, disse Neinstein ao The Post sobre seus pacientes. “Eles estão tão envergonhados que pensam que fizeram algo estúpido.

Eles dizem: Como você caiu nesse engano? Mas todo mundo quer resultados cirúrgicos sem cirurgia. O problema é: se é bom demais para acreditar, é bom demais para acreditar. ”

O aviso do médico chegou tarde demais para Adriana Rodriguez. Rodriguez disse ao The Post que ela disse que pagou mais de US $ 9.000 ao proprietário “manipulador e problemático” da franquia CoolSculpting.

Adriana Rodriguez tira uma selfie mostrando protuberâncias indesejadas em seu corpo. Ela afirma que foi o resultado de sessões CoolSculpting que lhe custaram um total de $ 9.000. Cortesia de Adriana Rodriguez

“Ela disse que eu adoraria os resultados e nunca sugeriria um serviço que não funcionasse”, lembra a profissional de marketing de Palo Alto, Califórnia, que não gostou da aparência de seu estômago. “Eu queria remover o babador da minha mãe”, acrescentou ela.

No outono de 2019, Rodriguez assinou um termo de renúncia, prestando pouca atenção às letras miúdas, dizendo que os casos de HAP eram “incrivelmente raros” e ocorrem “em circunstâncias extremamente raras”.

No entanto, alguns meses após seu tratamento, seu nome foi adicionado à lista de vítimas supostamente pequenas. O homem de 43 anos disse: “Lembro-me do meu parceiro na altura que me abraçou e disse: ‘O que está debaixo da tua camisa? “

Ela ficou horrorizada quando descobriu uma série de caroços em seu estômago que se assemelhavam à textura de ‘lama’ cozida. “Foi muito difícil e você poderia ter derrubado”, acrescentou Rodriguez.

A mãe solteira, que acredita que o trauma causou o transtorno dismórfico corporal, reclamou para o franqueado e para a AbbVie, e disse que recebeu US $ 16.000 de indenização.

O acordo provou ser US $ 800 menos do que o custo da abdominoplastia invasiva e dolorosa que Rodriguez fez para limpar os danos do CoolSculpting. Como a HAP ainda está na parte inferior do abdome, ela planeja fazer outra operação no local afetado, a lipoaspiração corretiva de US $ 8.000.

Kaye Whitley, fotografada após passar por uma lipoaspiração corretiva, tornou-se reclusa depois de passar por um procedimento CoolSculpting que ela esperava que supostamente simplificasse seu corpo. Cortesia de Kay Whiteley

Rodriguez concluiu que “CoolSculpting foi a pior decisão da minha vida” e ele, como Barclift, pertence ao novo grupo de suporte do Facebook. CoolSculpting: Efeitos colaterais e informações.

O grupo de 500 membros foi lançado por um advogado de ferimentos pessoais Luisa Tarasova Ela está se preparando para entrar com uma ação coletiva contra a AbbVie. “É um registro público recebido pelo fabricante [7,798] O advogado disse ao Post, citando documentos do tribunal. Tasanova acha que pode haver outros casos também.

Entre os potenciais reclamantes está Kay Whiteley, de Atlanta, ex-diretora do Departamento de Defesa. Ela afirma que parecia “grávida de 9 meses” após o tratamento CoolSculpting de US $ 5.000 que fez no estômago. A vergonha era tão profunda que ela disse que abandonou seu hobby favorito de dança competitiva e saiu de casa apenas para comprar mantimentos.

“Demorou dois anos da minha vida porque me senti muito desfigurada”, disse a senhora de 72 anos, que teve que cancelar sua conta de aposentadoria para fazer uma lipoaspiração corretiva no ano passado. “Espero que o processo – e a publicidade em torno do caso Linda Evangelista – responsabilizem a CoolSculpting.”