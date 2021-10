Nintendo e Sakurai concordaram com o jogo Smash Bros. do No More Heroes 3. Estilo Luta contra o Chefe

Houve um tempo em que Travis Touchdown era considerado um bom grito para conseguir um lugar em Jogo Super Smash Bros. Final A lista, enquanto trabalha tecnicamente eu fiz Entrando no jogo Como uma roupa de guerreiro Mii مقاتل, a verdadeira colaboração acabou aparecendo nele Chega de heróis 3.

Como aqueles que já jogaram o jogo já sabem, No More Heroes 3 apresenta uma série de partidas especiais que mudam a fórmula usual do jogo, muitas vezes assumindo as características de outros gêneros de jogos conhecidos ou títulos específicos. Correndo o risco de estragar o jogo para quem ainda não terminou (De volta à segurança Agora, se desejar), a batalha final é muito Uma reminiscência de Super Smash Bros. E, ao que parece, a Nintendo estava totalmente a bordo.

em um entrevistar Com Siliconera, o criador Suda51 explica que Masahiro Sakurai, o diretor da série Nintendo e Smash, deu a ele sua bênção para desenvolver a cena final como ele gosta:

“Para o lance do Smash Bros., é uma história diferente. Na verdade, eu escrevi uma espécie de rolo compressor. Basicamente, começou como uma piada. Eu ia dizer ‘Ok, vamos ter FU e Travis um ao outro em uma luta estilo sumô, e vamos fazer acontecer. Smash Bros. padronizar.’ Eu escrevi que é uma furtividade total do estilo Smash Bros. E começamos a desenvolvê-lo. Quando eu vi tomando forma, pensei que isso poderia ser um problema porque já estava Smash Bros.-s. Foi realmente muito parecido com o jogo real. Decidi mudá-lo ou me livrar dele completamente.

Mas antes de fazer isso, fui falar com o pessoal da Nintendo para ver o que achavam. Fiquei meio surpreso que eles me disseram ‘Não, faça isso! Vá em frente! Nós achamos ele muito legal e ele é ainda melhor assim. Se alguém lhe der *** em troca, assumiremos a responsabilidade. Não ficaremos com raiva. decente.’ O próprio Sakurai até disse ‘Sim, isso é ótimo. Concedido minha bênção. Eu vou atrás dela.’ Eu estava tipo … sério? Tem certeza que isso é bom? E eles disseram ‘Não, absolutamente. Exatamente. Faça isso. Vá atrás dela.’ Então, em vez de mudar para uma abordagem diferente para não roubar Smash Bros., a Nintendo basicamente me disse para roubá-los o máximo possível. E foi assim que essa luta contra o chefe começou. Começou como um tipo de piada idiota, e as pessoas importantes para ele adoraram, não só o apoiaram, mas pediram para mantê-lo. “

Você pode assistir a luta em si no vídeo abaixo a partir da marca dos 20 minutos, mas esteja avisado que o clipe contém muitos palavrões:

participação em Nintendo Live emprego

Você pode ler a entrevista completa da Siliconera com Suda51 Aqui.