ScanWatch de Withings finalmente chega aos EUA após autorização do FDA

Withings ScanWatch Ela recebeu autorização da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, abrindo caminho para sua venda nos Estados Unidos a partir de novembro, anunciou a empresa. Os relógios estão disponíveis em estilo simples e estilo mergulhador horizonte Versões, simultaneamente liberadas para tomar Eletrocardiograma (ECG) e SpO2 (saturação de oxigênio) em ambientes médicos e de saúde.

o original ScanWatch Ele está disponível na Europa desde que foi lançado, há um ano, mas a liberação do FDA demorou mais. Ambos os formulários usam leituras de ECG para verificar se há fibrilação atrial (um batimento cardíaco irregular), e você pode até baixar os resultados e enviá-los ao seu médico como um PDF. Se você notar um batimento cardíaco irregular, ele aconselhará você a fazer um teste de ECG.

Descobrimos que o ScanWatch é O melhor smartwatch híbrido Lá, ele oferece uma aparência de relógio analógico tradicional e um pequeno display PMOLED para exibir atividades, frequência cardíaca, ECG, SpO2 e muito mais. Tal como acontece com as escalas Withings e outros dispositivos de saúde, ele funciona com o aplicativo Health Mate da empresa.

As vendas começarão no início de novembro de 2021, com Os preços começam em $ 279 Para o modelo ScanWatch original de 38 mm. As edições Rose Gold e Horizon estarão disponíveis no início de 2022 por US $ 299 e US $ 499, respectivamente.