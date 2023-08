A Saudi Electricity Company recorrerá e permanecerá no processo judicial da Ripple Labs

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA vai apelar de uma decisão judicial de julho em seu caso contra a Ripple Labs, que determinou que a venda de XRP (XRP) não é um título quando vendido a investidores de varejo.

Em 9 de agosto carta Para a juíza Annalisa Torres – a juíza que presidiu o caso – a SEC disse acreditar que sua decisão merece nova consideração pelo tribunal de apelações.

Ela pediu ao juiz Torres para adiar o caso durante a apelação, dizendo que há vários outros casos pendentes no tribunal que podem ser afetados dependendo do resultado da apelação. A SEC está atualmente em uma batalha legal com várias empresas de criptomoedas, incluindo Binance e Coinbase, por supostas violações de valores mobiliários.

“Revisão preliminar garantida aqui”, escreveu a SEC, solicitando uma revisão da decisão enquanto o caso ainda está pendente. “Essas duas questões envolvem o controle daquelas questões de direito sobre as quais existem motivos substanciais para diferenças de opinião, conforme refletido na divisão dentro da Câmara já estabelecida.”

A SEC acrescentou que está tentando validar a decisão do tribunal de que as ofertas automatizadas de XRP da Ripple, as vendas em trocas de criptomoedas e as vendas individuais não eram valores mobiliários.

E… a SEC continua a tomar decisões questionáveis, pedindo recursos preliminares. Observe que não é atraente se o próprio XRP for um título – apenas suas perdas em emissões de vendas automatizadas e individuais. https://t.co/GziVLp23mT -Jeremy Hogan (@advogadojeremy1) 9 de agosto de 2023

A SEC também destacou a decisão de um juiz em seu processo contra a Terraform Labs que rejeitou a decisão de Torres, dizendo que as criptomoedas vendidas em bolsas também podem ser valores mobiliários.

A carta da SEC chega quase um mês depois que a Ripple obteve uma vitória parcial sobre a SEC em relação ao status dos títulos do XRP.

Torres determinou que o token XRP não era em si um título. No entanto, disse que as vendas de tokens XRP podem ser valores mobiliários em certas circunstâncias, como quando vendidos a investidores institucionais, mas não quando vendidos em bolsas para comerciantes de varejo.

Reportagem adicional de Jesse Coghlan.