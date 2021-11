Quase metade dos produtos de férias da Victoria’s Secret estão presos em portos ou em trânsito

A empresa disse que encomendou 200 milhões de unidades de mercadorias para o quarto trimestre do período de vendas do feriado, mas 90 milhões desses itens foram atrasados ​​devido a uma crise na cadeia de abastecimento, porque os navios foram carregados com produtos do exterior. Permanece preso nos portos dos Estados Unidos

O que é pior: a demanda total de férias foi ainda maior, disse Martin Waters, CEO da Victoria’s Secret & Co, na quinta-feira, durante a primeira teleconferência de resultados da empresa desde então. Ela terminou com a L Brands no início deste ano.

“Algumas das mercadorias corriam o risco de não chegar aqui. Então, 10 milhões de unidades foram canceladas”, disse ele. “Além disso, temos 100 navios fundeados agora que não estão vindo para terra.”

Waters disse que a Victoria’s Secret está se concentrando no frete aéreo para obter mercadorias com mais rapidez. “Noventa porcento [of holiday products] Eles vêm por via aérea “, disse ele,” mas não é muito rápido. ” Levava dois dias de avião. Agora, nove dias contra dois. “