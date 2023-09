Sycamore Gap: adolescente preso após ‘derrubar deliberadamente’ a árvore da Muralha de Adriano, de 200 anos

A árvore foi eleita a Árvore Inglesa do Ano em 2016.



A famosa árvore que vigiava a Muralha de Adriano, construída pelos romanos na Grã-Bretanha durante mais de 200 anos, foi “deliberadamente derrubada”, no que as autoridades descreveram como um “ato de vandalismo”.

O sicômoro, localizado no Parque Nacional de Northumberland, no norte da Inglaterra, tornou-se famoso para milhões de pessoas em todo o mundo quando apareceu no filme de Kevin Costner, de 1991, “Robin Hood: Príncipe dos Ladrões”.

A polícia disse ter prendido um menino de 16 anos após o incidente, que se acredita ter ocorrido na noite de quinta-feira.

A árvore – em um lugar conhecido como Sycamore Gap – estava localizada na histórica Muralha de Adriano, considerada Patrimônio Mundial da UNESCO, que foi construída há cerca de 1.900 anos para proteger a fronteira noroeste do Império Romano.

Andre Poling / Olsztyn Bild / Getty Images A árvore antes de ser cortada.

Sycamore Gap é uma das árvores mais fotografadas da Inglaterra e foi eleita a Árvore Inglesa do Ano em 2016.

A National Heritage Charity – que co-administra o local – disse estar “chocada e triste” com o corte da árvore.

Andrew Budd, gerente geral para o Nordeste do National Trust, disse: “A árvore tem sido uma característica importante e icônica da paisagem há quase 200 anos e significa muito para a comunidade local e para qualquer pessoa que tenha visitado o local. .”

A Autoridade do Parque Nacional de Northumberland disse que agora está “trabalhando com agências e parceiros relevantes interessados ​​neste marco icônico no Nordeste”.

O parque nacional pediu aos visitantes que fiquem longe enquanto o local está protegido.

A polícia, que já havia dito estar investigando o que se acreditava ser um “ato deliberado de sabotagem”, disse que um jovem de 16 anos foi preso em conexão com o incidente.

Kevin Taverner/CNN O sicómoro, visto aqui em 2021, foi uma presença marcante na paisagem selvagem que rodeia a Muralha de Adriano.

Ele permanece sob custódia policial neste momento e está auxiliando os policiais em suas investigações, postou a Polícia de Northumbria no X, acrescentando que “a investigação ainda está em um estágio muito inicial”.

Antes da prisão, a força policial descreveu a árvore como um “marco mundialmente famoso”.

Uma declaração da Polícia de Northumbria disse: “O vandalismo causou choque e indignação compreensíveis em toda a comunidade local e além”.

O Superintendente de Polícia Kevin Waring acrescentou: “Este é um dia muito triste. A árvore tem sido um símbolo icônico do Nordeste e é apreciada por muitos que moram ou já visitaram a região.

“Qualquer pessoa considerada responsável por estes danos – que acreditamos ser um ato deliberado de vandalismo – pode esperar ser tratada de forma rápida e adequada.”