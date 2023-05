Kevin Harlan sobre nomear o Celtics Historic 7: ‘Estou honrado’

O momento não seria muito grande para Kevin Harlan. Esta é uma emissora que convocou 13 Super Bowls consecutivos para o Westwood One Audio e, se você estiver procurando por uma chamada icônica do Jogo 7 na pós-temporada da NBA, não procure mais, Harlan fornece a trilha sonora para os segundos finais do Jogo 7 do Semifinais da Conferência Leste 2019. Quando Kawhi Leonard dispara uma cesta de três pontos rebatendo, saltando e saltando para sempre, Harlan exclama de forma memorável: “Essa é a adaga? … ‘OHHHHH! Jogo! Série! Toronto venceu!”

quando eu cheguei antes O atleta Em seu quarto de hotel em Boston na noite de domingo, cerca de 25 horas antes das 20h30 ET, jogo 7 entre o Celtics e o Heat na TNT, Harlan disse que está ocupado se preparando para algum significado histórico para a missão. Acredita-se que ele tenha convocado cinco NBA Game 7s, incluindo a vitória do Celtics no Game 7 sobre o Boston Bulls na primeira rodada da pós-temporada de 2009 da NBA.

“Não é apenas um jogo 7; é um jogo 7 histórico se o Boston voltar e vencer”, disse Harlan. “Não pretendo favorecer nenhum dos times ou sentir que dependo de um time em detrimento do outro. Não acho que seria justo com os torcedores, nem com os dois times que trabalharam tanto para chegar até aqui. Só espero uma boa partida.

“O importante é deixar o jogo chegar até nós. Esse clichê é muito usado nas transmissões, mas é a primeira coisa que penso ao entrar no jogo 7. Se estou convocando o Super Bowl, não mudo minha opinião sobre minha própria performance. Eu tento manter as notas que removi do meu jogo anterior, e vou olhar para essas notas durante os intervalos comerciais, certificando-me de adicionar essas coisas. Também quero ter certeza de fazer minha parte no equipe de três homens (junto com os analistas Reggie Miller e Stan Van Gundy) para levar a história aos telespectadores.”

Durante os momentos finais da vitória do Boston por 104-103 no jogo 6 sobre o Miami, Harlan disse que tentou ficar ciente do placar e do tempo, que estava no chão para ambas as equipes, e dos tempos limite. Ele considera esses itens essenciais para cada chamador de basquete jogada a jogada.

“Todos esses detalhes estão na sua cabeça, então, se algo acontecer rapidamente, você pode pular e trazê-lo para lá”, disse Harlan sobre a resposta de Derek White. “Não estou tentando fazer nada além do que estava fazendo, exceto talvez desacelerar um pouco mais. Perto do último tiro Porque havia muita coisa acontecendo.

“Aprendi em minha carreira a raramente confiar em meus olhos e sempre confiar no resultado. Em outras palavras, uma foto que pode parecer boa pode não ser, e uma foto que não parece ótima também. Portanto, a primeira coisa que você fazer com trompete e luz é procurar uma resposta. Tentar localizar o oficial para ver se ele considerou bom. Nenhum dos três oficiais considerou bom. Como estava tão perto, gritei o que vi. O replay continua depois da tacada perdida por (Marcus) Smart. A campainha tocou. A luz está acesa. A peça definitivamente será revisada e, em seguida, as fotos serão apreendidas. Stan entrou e achou que não era (bom) e meu papel não é lutar contra isso. Meu papel é apenas ficar de olho nos responsáveis.”

“Você é definitivamente sensível lá fora e bastante exposto”, continuou Harlan. “Acho que confiei em meus instintos. Acho que qualquer outro locutor provavelmente teria feito a mesma coisa. Alguns podem ter disparado um pouco em uma direção ou outra, mas apenas me conectei com o que vi. Aprendi em décimos de segundo joga assim, suposições.” Seria o caminho errado a seguir. Eu tento usar disciplina em vez de emoção. Claro, teria sido ótimo deixar alguém chorar e chamar isso de trabalho histórico, mas isso teria sido errado chamada. Se eu tivesse de alguma forma conectado com ele e ele pudesse ter ido na direção do outro, essa chamada falsa se destaca. Teria sido uma injustiça para o Miami se a jogada não fosse boa porque eles estão indo para as finais da NBA . Então, senti que a disciplina era o melhor caminho a seguir.

Harlan disse que planeja chegar ao TD Garden por volta das 18h na segunda-feira. Ele gosta de verificar onde está sentado assim que entra no prédio. Ele gosta de sentir a arena ganhando vida. Ele e Van Gundy assistirão aos aquecimentos pré-jogo antes de se juntarem a outros companheiros de equipe da TNT para reuniões de produção com o técnico do Celtics, Joe Mazzola, e o técnico do Heat, Eric Spoelstra. Este seria o último jogo da NBA que Harlan convocou nesta temporada, já que a ABC / ESPN chegou às finais.

“Estou muito honrado por estar no jogo”, disse Harlan. “Não tomo essas coisas como garantidas e sinto uma enorme responsabilidade por elas. Ainda sinto que estou no lugar de Marv Alpert e Dick Stockton como ex-âncoras principais da TNT e estou apenas mantendo isso aquecido para aqueles que vêm depois de mim. Bons rapazes para mim quando eu era um jovem locutor.”

As finais da NBA de seis jogos do ano passado entre Warriors e Celtics tiveram uma média de 12,4 milhões de espectadores, as finais mais assistidas em três anos. As finais de 2021 de seis jogos entre o Bucks e o Suns tiveram uma média de 9,91 milhões, a quarta final menos assistida de todos os tempos.

Tem havido muita conversa sobre o efeito que os Nuggets têm sobre os telespectadores este ano, mas as Finais devem ser ainda melhores do que o esperado. Não espero uma repetição em 2021. Primeiro, horários de início mais cedo ajudarão. Os jogos terminarão antes da meia-noite ET. A publicidade do Celtics-Heat Series (independentemente do vencedor) trará alguns fãs casuais para as finais que podem não ter sido investidos com antecedência, especialmente se Boston fizer história. A audiência externa (que existe desde 2020) também aumentará.

A ESPN/ABC divulgou a programação de transmissão das finais da NBA. ali está ele:

READ O lendário técnico de futebol, locutor e ícone do videogame John Madden morre aos 85 data hora (horário do leste) Jogo plataforma(s) quinta-feira, 1 de junho 20:30 Jogo 1: Denver Nuggets x Miami Heat / Boston Celtics ABC, ESPN2, ESPN+, ESPN Radio, ESPN App, ESPN Esportes domingo, 4 de junho 8m Jogo 2: Denver Nuggets x Miami Heat / Boston Celtics ABC, ESPN Radio, ESPN App e ESPN Esportes Quarta-feira, 7 de junho 20:30 Jogo 3: Denver Nuggets x Miami Heat / Boston Celtics ABC, ESPN Radio, ESPN App e ESPN Esportes sexta-feira, 9 de junho 20:30 Quarto jogo: Denver Nuggets x Miami Heat / Boston Celtics ABC, ESPN Radio, ESPN App e ESPN Esportes segunda-feira, 12 de junho 20:30 Jogo 5*: Denver Nuggets x Miami Heat/Boston Celtics ABC, ESPN Radio, ESPN App e ESPN Esportes quinta-feira, 15 de junho 20:30 Jogo 6*: Denver Nuggets x Miami Heat/Boston Celtics ABC, ESPN Radio, ESPN App e ESPN Esportes domingo, 18 de junho 8m Jogo 7*: Denver Nuggets x Miami Heat/Boston Celtics ABC, ESPN Radio, ESPN App e ESPN Esportes

Podcast apresenta o episódio 305 de “Sports Media” O atleta Sam Amick, redator sênior da NBA, e Lachina Robinson, analista da ESPN WNBA. Neste episódio, Amick discute seu recente ensaio (“Poderia LeBron James realmente se aposentar? Parece improvável, mas o jogo da influência pode ter começado”); Como é o mundo pós-LeBron da NBA, tanto quanto o conteúdo; Pepitas na final. A opinião de Mike Malone sobre “Us Against the World”; LeBron é o atleta de maior sucesso do século 21 graças às redes sociais; e mais. Robinson discute o aumento da cobertura da WNBA em 2023; pessoas no espaço que cobrem a liga; Próximos passos para a WNBA como conteúdo teatral; cidades potenciais para expansão; adquirir uma carreira cobrindo o basquete feminino; Ela é representada pela poderosa agente Nicole Lane; e mais.

Você pode assinar este podcast no Apple Podcasts, Google Play, Stitcher e muito mais.

(Foto de Jason Tatum e Jimmy Butler no Jogo 6: Mike Ehrman/Getty Images)