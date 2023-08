O Telescópio Espacial James Webb da NASA detectou um ponto de interrogação no espaço

NASA, o que é isso? NASA, Agência Espacial Européia e Agência Espacial Canadense. Processamento de imagem: Joseph DiPasquale (STScI)

O Telescópio Espacial James Webb estava fazendo seu trabalho habitual – examinando objetos de interesse científico em todo o universo – quando acidentalmente captou algo hilariante e familiar no universo distante.

Isso é um ponto de interrogação gigante?

??? NASA, Agência Espacial Européia e Agência Espacial Canadense. Processamento de imagem: Joseph DiPasquale (STScI)

Com certeza parece o mesmo. O universo está tentando nos dizer algo? Ou nos perguntar algo? Ou ela está apenas rindo de nós?

Na verdade, os cientistas acham que isso pode ser um par de galáxias se fundindo. Acontece que eles têm a forma de um ponto de interrogação, visto da perspectiva de uma teia.

“Suas interações podem ter causado a formação de um ponto de interrogação distorcido”, disseram representantes do Instituto de Ciências da Comunicação Espacial Diga ao Space.com.

“Esta pode ser a primeira vez que vimos este objeto em particular”, disse o STScI. “Acompanhamento adicional será necessário para saber com certeza o que é.”

Também pode ser uma única galáxia de formato estranho, mas a fusão soa como uma boa explicação para Matt Kaplan, professor assistente de física na Illinois State University.

Afinal, as galáxias colidem e se fundem o tempo todo.

Um par de galáxias em fusão foi capturado por Webb. ESA/Webb, NASA & CSA, L. Armus, A. Evans

“Duas características distintas podem ser a fusão de galáxias de fundo com facilidade, com o topo do ponto de interrogação sendo parte de uma galáxia maior sofrendo perturbação das marés”, disse Kaplan ao Space.com. “Olhando para a cor de algumas outras galáxias de fundo, esta não parece ser a pior explicação. Apesar do caos com que ocorrem as fusões, objetos de lóbulos duplos com caudas onduladas que se estendem para longe deles são muito típicos.”

A figura maior

Webb não estava procurando por um ponto de interrogação. Aqui está a imagem maior capturada pelo telescópio:

A imagem completa mostra o que Webb estava olhando em primeiro lugar: um par de estrelas ativas, chamadas Herbig-Haro 46/47. NASA, Agência Espacial Européia e Agência Espacial Canadense. Processamento de imagem: Joseph DiPasquale (STScI)

Bonito, não é? A NASA divulgou esta imagem em 26 de julho, dizendo em um declaração Ele mostra as “travessuras” de duas jovens estrelas que ainda estão em formação.

“Procure-os no centro dos picos vermelhos de difração”, escreveu a NASA no comunicado. “As estrelas estão profundamente enterradas, aparecendo como uma mancha branca alaranjada.”

O par de estrelas, conhecido como Herbig-Haro 46/47, está crescendo, alimentando-se do gás e da poeira que as rodeia em um disco. O disco em si não é visível, mas sua sombra aparece em duas regiões escuras em forma de cone próximas às estrelas.

Os lóbulos laranja-rosados ​​que dominam a imagem são materiais que as estrelas liberaram à medida que cresciam ao longo de milhares de anos.

A NASA acrescentou que o par de estrelas é “um objeto importante para estudar porque é relativamente jovem – apenas alguns milhares de anos. Os sistemas estelares levam milhões de anos para se formar completamente. Alvos como esses fornecem aos pesquisadores informações sobre quanta massa as estrelas coletam tempo, permitindo que eles modelem como nosso sol, que é uma estrela de baixa massa, se formou.”