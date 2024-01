O pouso de emergência de um avião da American Airlines resultou em seis pessoas feridas

Seis pessoas ficaram feridas durante o pouso de emergência do avião no aeroporto de Kahului no sábado.





CNN

–



Um passageiro e cinco comissários de bordo ficaram feridos quando um avião da American Airlines fez um pouso de emergência no aeroporto de Kahului, no Havaí, no sábado.

“O voo 271 da American Airlines com serviço de Los Angeles (LAX) para Maui (OGG) teve um problema ao pousar em OGG”, disse a American Airlines à CNN em comunicado. “O avião avançou até o portão por conta própria e os agentes desceram normalmente.”

Os seis feridos foram levados ao hospital e depois liberados. Havia 167 agentes e sete tripulantes a bordo.

O avião foi retirado de serviço para inspeção por nossa equipe de manutenção, segundo a American Airlines.

A empresa acrescentou: “A segurança de nossos clientes e membros da equipe é nossa principal prioridade”.

O Departamento de Transportes do Havaí também confirmou à CNN que a companhia aérea “fez um pouso de emergência” no aeroporto na tarde de sábado.

A Administração Federal de Aviação anunciou que investigaria o pouso forçado, de acordo com um comunicado local na rede Internet.

“O voo 271 da American Airlines, um Airbus A320, fez um pouso difícil na pista 20 do aeroporto de Kahului, no Havaí, aproximadamente às 14h, horário local. Entre em contato com a companhia aérea para obter informações sobre os passageiros. A FAA investigará”, dizia o comunicado.