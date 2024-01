China endurece regras de empréstimo de títulos para apoiar mercado de ações

(Bloomberg) — A China deixará de emprestar algumas ações a vendedores a descoberto a partir de segunda-feira, uma medida para apoiar os mercados de ações em declínio do país, anunciou o regulador de valores mobiliários no domingo.

Mais lidos da Bloomberg

Os investidores estratégicos não poderão emprestar ações durante os períodos de proibição acordados, afirmaram a Bolsa de Valores de Xangai e a Bolsa de Valores de Shenzhen em comunicados separados após a declaração da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.

Leia mais: Por que a China está tentando limitar a venda a descoberto de ações: QuickTake

“Esta medida pode ter um impacto limitado em termos de estabilidade do mercado”, uma vez que algumas estimativas mostram que o tamanho deste saldo de empréstimos de títulos é mínimo, disse Wheeler Chen, analista sénior da Forsyth Barr Asia Ltd. Os participantes apelaram aos organizadores para intervirem nesta frente.

Embora as bolsas não identifiquem investidores estratégicos, normalmente referem-se a detentores de ações restritas.

Um indicador de ações de corretores onshore chineses teve desempenho inferior na segunda-feira, caindo mais de 1%. O índice mais amplo CSI 300 caiu 0,2%.

As autoridades estão a tomar medidas na sequência de um declínio preocupante nas ações chinesas – com o índice MSCI China a perder 60% face ao seu pico em fevereiro de 2021. Em outubro passado, foram impostos limites aos empréstimos de ações contraídos por executivos e outros funcionários importantes em colocações estratégicas. Outras restrições também foram impostas. Desde então, o valor em circulação das ações emprestadas por investidores estratégicos caiu 40%, informou a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários no domingo.

O índice MSCI da China registou o seu primeiro ganho semanal do ano na semana passada, reduzindo a sua perda de 2024 para cerca de 7%, depois de o banco central ter anunciado um corte iminente no rácio de reservas obrigatórias e planos para estímulos direcionados.

A história continua

Leia mais: China sinaliza estímulo direcionado para acompanhar a redução repentina na taxa de reservas obrigatórias

A estatal Citic Securities parou de emprestar ações a investidores de varejo e suspendeu as exigências para clientes institucionais seguindo as chamadas diretivas de janela dos reguladores, informou a Bloomberg anteriormente.

No entanto, é pouco provável que limitar as vendas a descoberto dê um impulso sustentado às ações, uma vez que o sentimento permanece fraco. Em 2015, a China impôs restrições às vendas a descoberto para expulsar os day traders, cujas compras e vendas no mesmo dia eram vistas como alimentando uma “volatilidade anormal”. No entanto, o mercado continuou a diminuir nos meses seguintes.

A CSRC também se comprometeu no domingo a tomar medidas rigorosas contra a violação das restrições de bloqueio. A partir de 18 de março, as empresas de financiamento de valores mobiliários que emprestam ações de investidores institucionais terão de esperar um dia antes de oferecê-las a corretoras, em vez de disponibilizarem as ações imediatamente, de acordo com um comunicado divulgado no domingo.

Leia mais: Quando as ações desabam, a China recorre à sua 'seleção nacional': QuickTake

“Espera-se que o aperto das vendas a descoberto na China desencadeie uma recuperação temporária em setores orientados para o crescimento, como novas energias e veículos elétricos, que já são apoiados pelo apoio contínuo do governo com uma perspectiva relativamente brilhante”, disse Hebei Chen, analista da IG Markets. . . “No entanto, esta medida parece ser uma solução de curto prazo, sem qualquer medicamento eficaz para abordar as causas profundas que contribuíram para a recente quebra do mercado de ações.”

Ping AN Securities Co Ltd disse. Em 25 de janeiro, o saldo dos empréstimos de títulos de ações A atingiu 70,5 bilhões de yuans (US$ 9,8 bilhões), uma queda de 13% em relação ao final de setembro de 2023. A corretora citou dados da Wind.

–Com a ajuda de April Ma, Qin Wang, Charlotte Yang, Ishika Mukherjee e Jun Li.

(Atualizações com movimentos do mercado na segunda-feira)

Mais lidos da Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P.