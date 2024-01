Mais americanos se separam após os 50 anos. Mas a que custo?

Mais americanos estão aproveitando poupanças para a aposentadoria para cobrir despesas de subsistência James McBride, planejador financeiro certificado pelo The McBride Group, discute os motivos pelos quais as pessoas guardam suas economias antes do planejado. Raposa – CTFU

A taxa de divórcio dobrou desde 1990 para americanos com mais de 55 anos. Para casais com mais de 65 anos, a taxa triplicou.

Financeiramente, os poucos “divorciados cinzentos” estão em melhor situação.

O divórcio cinzento aumentou nas últimas décadas, embora a taxa de divórcio entre os americanos mais jovens tenha diminuído, mostram dados federais.

“Uma em cada 10 pessoas que se divorciam hoje tem 65 anos ou mais. Isso é incrível”, disse ele Susan Brown, Distinto Professor de Sociologia na Bowling Green State University em Ohio. “Uma proporção crescente de adultos mais velhos envelhecerá sozinho.”

Vários fatores demográficos moldaram isso Fenômeno do divórcio cinzaOs pesquisadores dizem: A população americana está envelhecendo. As pessoas permanecem saudáveis ​​por mais tempo. Os casais se casam mais tarde.

O divórcio cinzento acarreta custos elevados

Em termos de dólares, o divórcio é caro para qualquer pessoa. No entanto, para os americanos mais velhos, os custos são mais elevados.

“Não vi um cenário em que qualquer um dos parceiros estivesse em melhor situação financeira”, disse ele. Elizabeth Windischum planejador financeiro certificado em Denver.

Um homem pode esperar que seu padrão de vida Diminuiu 21% após o divórcio cinzaDe acordo com pesquisa realizada por Brown e seus colegas. O padrão de vida das mulheres diminuirá 45%. Ambos os parceiros vêem a sua riqueza reduzida para metade.

As mulheres parecem mais propensas a iniciar o divórcio cinzento, disse Brown. As mulheres tendem a ficar em pior situação depois de um rompimento, pelo menos financeiramente. As mulheres têm maior probabilidade de ter a guarda dos filhos, além desses custos. As mulheres que se divorciam depois dos 50 anos tendem a ter menos experiência profissional do que os seus parceiros, o que significa menos potencial para rendimentos futuros.

Aqui estão alguns dos maiores desafios financeiros enfrentados pelos americanos mais velhos que se divorciam e dicas para enfrentá-los.

Reconstrua seu plano de aposentadoria quebrado

problema: Um divórcio cinzento pode devastar sua conta de aposentadoria, deixando pouco ou nenhum tempo para reconstruir.

Solução: Faça um novo plano. Se você ainda não se aposentou, economize agressivamente para reabastecer suas economias.

Em caso de divórcio cinzento, as poupanças colectivas para a reforma dos cônjuges podem ser redistribuídas em partes equitativas, uma para cada parceiro.

Isso pode não parecer tão ruim, até que você leve em conta todas as outras despesas que acompanham o divórcio: encontrar um novo lar. Comprando um novo seguro saúde. Pague contas legais.

“É quase o dobro do custo de tudo”, disse ele. Michelle Crumplanejador financeiro certificado em Ann Arbor, Michigan.

Crum representava um cliente que se divorciou aos 50 anos. Ela era uma executiva de alto nível. Seu marido era um pai que ficava em casa.

“Ela teve que dar a ele metade de seu 401 (k). Ela teve que pagar pensão alimentícia”, disse Crum. “No papel, parece que essa mulher está ganhando muito dinheiro, mas na realidade, não sobrou muito. .”

Crum disse a seu cliente que sua principal prioridade deveria ser “colocar o plano de aposentadoria de volta nos trilhos”. Isto significa “maximizar tudo o que puder” para poupanças de reforma, transferindo uma parcela maior do seu rendimento para esse 401(k) decrescente.

“Ela percebe que tem muito trabalho a fazer para se atualizar”, disse Crum. “Ela aluga um carro todos os anos. Então, conversamos: 'Você deveria comprar um carro?'

A filha mais velha do cliente está prestes a começar a faculdade. Dado o elevado salário da mãe, a filha provavelmente pagará o preço integral onde quer que se matricule.

A cliente deseja encaminhar a filha para uma instituição privada. Crum aconselhou-a a anunciar-se: a pioneira Universidade de Michigan Ele ganha cerca de US $ 35.500 As mensalidades, taxas e despesas de subsistência no estado representam menos da metade do custo total de uma faculdade particular de elite.

Se a filha passar quatro anos numa faculdade privada, a mãe poderá ter de adiar a sua reforma por esse número de anos, diz Crum com franqueza.

“Ela originalmente disse 62”, disse Crum. “Eu disse: 'Talvez estejamos olhando para 65 ou 67 anos'.

Agora, mãe e filha enfrentam uma escolha difícil.

Voltar ou não ao trabalho após uma longa pausa

problema: Como ganhar dinheiro após o divórcio se você não trabalha há anos.

Solução: Descubra se você consegue viver confortavelmente sem voltar ao trabalho, mesmo que isso signifique um orçamento menor.

Um divórcio cinzento pode ser particularmente assustador para um cônjuge idoso que, há décadas, desistiu da carreira para constituir família.

Patty Negraplanejadora financeira certificada em Birmingham, Alabama, trabalhou com uma cliente de 50 anos cujo marido pediu o divórcio há três décadas.

A mulher estava morando na casa dos seus sonhos, agora um ninho vazio, contando os anos até uma aposentadoria próspera.

“Acho que não funciona há 25 anos”, disse Black.

A mulher logo percebeu que nunca encontraria um emprego com um salário próximo ao que o marido ganhava.

“Trabalhamos muito para chegar a um plano para que você não precise voltar ao trabalho”, disse Black. Isso significa desistir da casa dos sonhos, comprar uma casa menor e viver com um orçamento baixo.

Agora ela está esperando a casa dos seus sonhos ser vendida.

Divisão da casa da família

problema: O que fazer com o lar conjugal.

Solução: Considere todos os custos de propriedade e manutenção desta casa antes de decidir quem – se houver alguém – a receberá.

Num divórcio cinzento, qualquer lar conjugal pode parecer uma vantagem ou um fardo.

Digamos que o proprietário tenha $ 250.000 em patrimônio líquido e 10 anos restantes de hipoteca. Se o acordo entregar a casa a um dos cônjuges, esse provavelmente também herdará o pagamento da hipoteca. E impostos imobiliários. E seguro. E manutenção.

Se um cônjuge optar por refinanciar a hipoteca, isso pode significar abrir mão de um empréstimo com taxa de juros historicamente baixa por um novo empréstimo com taxas de 2024, que são muito mais altas. O mesmo problema surge se um casal decidir vender a casa antiga e comprar duas novas.

“Isso pode ser um grande problema para casais divorciados”, disse ele. Mônica Dwyerplanejador financeiro certificado em West Chester, Ohio.

Se os números não baterem, considere reduzir o tamanho, dizem os especialistas.

Você acha que vai trabalhar depois dos setenta anos? boa sorte. Por que a maioria de nós se aposenta mais cedo?

Um divórcio cinzento apresenta muitas outras complicações financeiras, desde benefícios da Previdência Social até seguro saúde, planos imobiliários e dívidas de cartão de crédito.

É quase o suficiente para fazer você pensar duas vezes.

“Calcule os custos”, disse Black. “Talvez você esteja tentando se livrar dele. Talvez o dinheiro fosse melhor gasto em aconselhamento matrimonial do que em um advogado de divórcio.”

Daniel DeVacy cobre finanças pessoais para o USA Today.