O Partido Trabalhista Britânico desfere um forte golpe ao primeiro-ministro Sunak nas eleições suplementares

O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak deixa 10 Downing Street para participar das perguntas do primeiro-ministro nas Casas do Parlamento em Londres, Grã-Bretanha, 18 de outubro de 2023. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

O Partido Trabalhista da oposição derrubou duas grandes maiorias

Derrota muita pressão sobre o PM Sunak

As pesquisas de opinião são vistas como um teste de apoio popular antes das eleições nacionais

LONDRES (Reuters) – O Partido Trabalhista britânico desferiu um golpe esmagador no Partido Conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak nesta sexta-feira, conquistando duas cadeiras parlamentares anteriormente seguras, uma vitória que seu líder, Keir Starmer, disse mostrar que os eleitores queriam mudanças nas próximas eleições nacionais.

A dupla derrota mostrou um declínio significativo no apoio ao Partido Conservador, no poder, que venceu as últimas quatro eleições nacionais, e indica que os Trabalhistas estão a caminho de conquistar o poder pela primeira vez desde 2010, nas eleições esperadas para o próximo ano.

Embora o partido no poder perca frequentemente as chamadas eleições parciais, a escala da derrota em dois assentos parlamentares que os conservadores ocupam há anos aumenta a pressão sobre Sunak, que assumiu o poder há quase um ano depois do seu partido ter sido envolvido num escândalo e corrupção. Caos sob líderes anteriores.

Starmer, que aproximou o seu Partido Trabalhista do centro, disse que os votos mostraram que o Partido Trabalhista era “o partido do futuro”.

“É claro que os eleitores aqui viraram as costas ao fracassado governo conservador. Estão cansados ​​do declínio dos últimos treze anos e exigem mudanças”, acrescentou. Midfordshire, uma área a cerca de 80 km ao norte de Londres, com seu novo legislador.

Os trabalhistas venceram Bedfordshire depois de perderem uma maioria de cerca de 25 mil votos, o maior défice que o partido superou numa eleição suplementar desde 1945.

Também varreu uma grande maioria em Tamworth, outro antigo reduto conservador, um eleitorado predominantemente rural no centro de Inglaterra, onde o partido tem a sua segunda maior influência conservadora desde a Segunda Guerra Mundial.

Muitos conservadores já se tinham resignado a perder os dois votos. Mas muitos disseram que Sunak ainda tinha tempo para tentar restaurar a liderança significativa do partido de Starmer nas pesquisas.

O Partido Conservador venceu apenas uma das últimas 12 eleições parciais neste Parlamento, e metade das disputas foram causadas por políticos que se demitiram devido a má conduta.

Greg Hands, presidente da campanha conservadora, apontou para a baixa participação, dizendo que os conservadores devem encontrar uma forma de fazer com que os seus apoiantes tradicionais consigam votar.

“Não vi nenhum entusiasmo pelo Partido Trabalhista”, disse ele.

A luta de Sunak

Sunak, um ex-banqueiro de investimentos de 43 anos, tentou se apresentar como um reformador ousado, e não mais como o tecnocrata cauteloso que restaurou parte da credibilidade da Grã-Bretanha depois que o escândalo e o caos forçaram seus dois antecessores a deixarem o cargo.

Mas com os eleitores irritados com a inflação elevada, a estagnação económica e os longos períodos de espera pelos serviços de saúde geridos pelo Estado, o tempo está a esgotar-se para que Sunak diminua a diferença com o Partido Trabalhista, que tem desfrutado de uma liderança significativa nas sondagens sobre os conservadores há mais de 10 anos. ano.

Num discurso na conferência do seu partido este mês, Sunak procurou retratar-se como um decisor duro, concentrado em reanimar a economia e ao mesmo tempo satisfazer o que disse serem exigências públicas para facilitar as medidas para alcançar as metas das alterações climáticas e combater a imigração ilegal.

As medidas locais até agora não conseguiram mudar as sondagens de opinião, mas Sunak espera poder estabelecer-se como estadista antes das próximas eleições. Ele está agora no Médio Oriente, onde incentiva os países a evitarem a escalada do conflito entre Israel e o Hamas.

Um legislador conservador disse que Sunak e seu ministro das Finanças, Jeremy Hunt, precisavam de um “repensar radical” e instaram o governo a introduzir cortes de impostos para conquistar os eleitores.

As disputas em Medfordshire e Tamworth foram desencadeadas pela demissão de políticos próximos do ex-primeiro-ministro Boris Johnson.

A ex-ministra Nadine Dorries renunciou devido ao seu fracasso em obter um cargo no Senado do Parlamento, enquanto Chris Pincher renunciou em Tamworth depois de ter sido suspenso do trabalho no Parlamento devido a apalpar homens em um clube de Londres.

Os trabalhistas conquistaram a cadeira de Durres, ocupada pelos conservadores desde 1931, por uma maioria de mais de 1.100 votos. Em Tamworth, a candidata trabalhista Sarah Edwards venceu com uma maioria de mais de 1.300 votos.

(Reportagem de Andrew MacAskill e Elizabeth Piper) – Reportagem adicional de Farouk Suleiman – Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe – Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe Edição de Raju Gopalakrishnan e Angus MacSwan

