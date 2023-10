Finlândia diz que navio chinês é o foco da investigação sobre danos no oleoduto

Uma vista do gasoduto Balticconector enquanto é rebocado para o mar em Paldiski, Estônia, em uma foto sem data tirada em 2019. ELERING / Folheto via REUTERS Obtenção de direitos de licenciamento

HELSINQUE/VILNIUS (Reuters) – O Departamento Nacional de Investigação da Finlândia disse nesta sexta-feira que a investigação sobre os danos ao gasoduto Balti Connector está atualmente se concentrando no papel do navio porta-contêineres chinês Nieuw Polar Pier.

No início do dia 8 de Outubro, um gasoduto e um cabo de comunicações que ligavam a Finlândia à Estónia foram rompidos, no que os investigadores finlandeses disseram poder ter sido um acto de sabotagem, embora ainda não tenham concluído se foi um acidente ou um acto deliberado.

A Suécia disse na terça-feira que a terceira ligação que liga Estocolmo a Tallinn foi danificada quase ao mesmo tempo que as outras duas.

“A polícia estabeleceu na investigação criminal que os movimentos do navio NewNew Polar Bear, com bandeira de Hong Kong, coincidiram com a hora e o local dos danos no gasoduto”, afirmou o National Bureau of Investigation num comunicado.

“Por esta razão, a investigação centra-se agora no papel do referido navio”, acrescentaram os investigadores finlandeses.

Localização do tubo de gás danificado

Na sequência da declaração do Gabinete Nacional de Investigação da Finlândia, os investigadores estonianos, que também estão a investigar incidentes com cabos de comunicações, disseram que ainda estavam a investigar dois navios, o russo New New Polar Bear e o Sevmorput.

“Determinamos que durante os incidentes, os dois navios, Nyonyo Polar Bear e Simorbut, estavam na área. Ainda estamos investigando se esses dois navios tiveram ou não alguma coisa a ver com os danos”, disseram eles em comunicado à Reuters. .

Apenas esses dois navios estavam presentes nos três locais do acidente no momento aproximado em que o dano ocorreu, de acordo com dados de rastreamento de navios revisados ​​pela Reuters.

“objeto pesado”

O Departamento Nacional de Investigação da Finlândia disse que um “objeto pesado” foi encontrado no fundo do mar perto dos danos ao oleoduto, e está sendo investigado se isso está relacionado ao incidente.

“A investigação confirmou que o dano foi causado por uma força mecânica externa e, com base nas informações atuais, não há razão para acreditar que o dano foi causado por uma explosão”, disse o detetive-inspetor Risto Lohi no comunicado.

O National Bureau of Investigation disse acreditar que uma “enorme massa de solo” recentemente formada nas profundezas do fundo do mar continha um objeto extremamente pesado e foi o objeto da investigação.

“Serão feitas tentativas para levantar o objeto do mar para exame técnico”, disse Lohi.

A NewNew Shipping, proprietária e operadora do NewNew Polar Bear, não quis comentar quando contatada pela Reuters.

Acidentes

Separadamente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros finlandês disse na sexta-feira que contactou a China e a Rússia através de canais diplomáticos relativamente à investigação sobre danos num oleoduto e num cabo de comunicações.

O Ministério das Relações Exteriores da Finlândia disse em comunicado à Reuters que entrou em contato com a China para solicitar assistência na comunicação com o novo urso polar.

Em relação à Rússia, a Finlândia contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo “para esclarecer a gravidade do assunto” e abrir uma investigação.

Um segundo cabo de telecomunicações que liga a Suécia e a Estónia sofreu uma interrupção parcial na mesma altura, o que também pode ter sido devido a influência externa, disseram as autoridades suecas e estónias.

Estes incidentes suscitaram preocupações sobre a segurança do abastecimento de energia em toda a região nórdica e levaram a aliança militar da NATO a intensificar as patrulhas no Mar Báltico.

A Rosatom da Rússia disse que o navio Sevmorbot não estava ligado a nenhum dano ao oleoduto.

“Rejeitamos categoricamente qualquer sugestão infundada de que um navio operado pela Rosatom possa estar de alguma forma ligado ao acidente do oleoduto Baltic Connector no Golfo da Finlândia em 8 de outubro”, disse a Rosatom em comunicado à Reuters.

“Passou pelo Golfo da Finlândia, zona de intenso tráfego marítimo, sem parar nem abrandar, e manteve uma velocidade média de 14,5 nós. A tripulação não observou nem registou nada de anormal, suspeito ou reportável de qualquer forma. ”

