As forças ucranianas enfrentam um novo ataque russo na cidade oriental de Avdiivka

KIEV (Reuters) – As forças ucranianas estão enfrentando uma nova ofensiva russa na cidade de Avdiivka, em grande parte destruída, no leste, enquanto fazem algum progresso em sua contra-ofensiva no teatro de operações do sul, disseram autoridades militares nesta quinta-feira.

O General Valery Zalozhny, Comandante Supremo das Forças Armadas Ucranianas, publicou um vídeo no aplicativo Telegram no qual parece estar consultando oficiais em Avdiivka e em Kubyansk, uma cidade ao norte onde as forças russas intensificaram seus ataques nas últimas semanas. .

Zalozny escreveu num comentário anexado ao vídeo: “O inimigo não hesita em tentar penetrar nas nossas defesas e sitiar (Avdiivka)”.

Ele acrescentou: “O inimigo está trazendo ativamente unidades de ataque, grandes quantidades de equipamento blindado e usando aeronaves e artilharia”.

Oleksandr Stopun, porta-voz do Grupo Sul das forças ucranianas, disse à televisão nacional que havia pressão contínua sobre Avdiivka, localizada a cerca de 20 quilómetros a oeste da cidade de Donetsk, controlada pela Rússia.

“Eles reorganizaram as suas fileiras e lançaram novos ataques lá”, acrescentou.

As forças russas Avdiivka foram submetidas a ataques violentos na semana passada, mas os bombardeamentos diminuíram nos últimos dias.

Avdiivka tornou-se um emblema da resistência ucraniana. A cidade, conhecida pela sua grande fábrica de coque, resistiu em 2014 aos separatistas apoiados pela Rússia que assumiram o controlo de vastas áreas do leste da Ucrânia.

Tal como a região nordeste de Bakhmut, que as forças russas assumiram o controlo em Maio, sofreu meses de ataques desde uma invasão russa em grande escala em Fevereiro de 2022. As autoridades dizem que cerca de 1.600 residentes permanecem numa população pré-guerra de 32.000.

As forças ucranianas recuperaram a cidade de Kubyansk no final do ano passado, num avanço relâmpago pelo nordeste do país, mas as forças russas intensificaram os seus ataques na tentativa de recapturá-la.

Zaluzny disse que as forças ucranianas em torno de Kobyansk “mantêm a sua defesa nas circunstâncias mais difíceis”.

Os relatos da Rússia sobre os combates dizem que suas forças destruíram um posto de comando perto de Avdiivka e repeliram 11 ataques ucranianos perto de Kubyansk.

O porta-voz Stubon disse que as forças ucranianas que participam no contra-ataque de quatro meses no país alcançaram um certo progresso no teatro sul, enquanto tentam avançar para o Mar de Azov para cortar uma ponte terrestre que liga a Rússia posições no leste e no sul. .

Ele acrescentou que as forças avançaram 400 metros a sudoeste da aldeia de Verbov, na região de Zaporizhzhya.

Verbov está localizado a poucos quilômetros a leste de Robotyn, uma vila que a Ucrânia recuperou o controle no mês passado, ao sul.

O Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank e grupo de investigação sem fins lucrativos dos EUA, disse que as forças ucranianas parecem ter violado a margem oriental do rio Dnipro, na região sul de Kherson. Kiev não comentou o relatório.

Quando as forças ucranianas retomaram partes da região de Kherson no ano passado, as forças russas abandonaram a sua maior cidade, também chamada Kherson. Eles agora estão bombardeando a cidade pela margem oposta.

(Reportagem de Olena Harmash e Ronald Popeski; Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe; Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe) Edição de Timothy Heritage e Lincoln Feast

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.