O livro de aventura gigante D&D está com mais de 50% de desconto na Amazon

Gigantes invasores ameaçam a Costa da Espada, e cabe aos jogadores descobrir a origem desta incursão: a aventura Storm King's Thunder de D&D.

Quando se trata de monstros famosos de D&D, há muitas criaturas incríveis que vêm à mente. Dragões, devoradores de mentes, lichs, observadores, cubos gelatinosos e muito mais, todos esses monstros deixaram sua marca na cultura popular graças em grande parte ao D&D. Mas e os gigantes?

Embora possam não vir imediatamente à mente como ícones de D&D, essas criaturas enormes são parte integrante do jogo, que um gigante do fogo ocupa um lugar de destaque na capa do Manual do Jogador da 5ª edição. Agora, a unidade de aventura premium focada nos Titãs está obtendo grandes economias na Amazon.

O Trovão do Rei Storm é atualmente formidável 52% de desconto Na Amazon. Com uma economia tão grande, não é surpresa que este esteja próximo do preço mais baixo que a Amazon já ofereceu ao Adventure.

D&D Storm King’s Thunder tem 52% de desconto na Amazon

O Storm King's Thunder é um dos melhores módulos de aventura lançados em D&D 5e. Storm King's Thunder oferece uma caixa de areia criativa aberta para os jogadores explorarem, uma aventura impressionante e expansiva que os membros ativos podem desenvolver como quiserem.

Longe de serem monstros agressivos e monótonos, os gigantes do D&D 5e têm personalidades complexas e hierarquias interessantes. De gigantes desajeitados e selvagens das colinas a gigantes das nuvens sonhadores e gigantes reais da tempestade, há conhecimento e construção de mundo suficientes aqui para qualquer Mestre recorrer a dezenas de histórias, mesmo quando eles se desviam do caminho tradicional da aventura.

Embora possa parecer uma tarefa difícil para qualquer pessoa comum – até mesmo aventureiros poderosos – enfrentar inimigos tão poderosos, o Trovão do Rei Storm oferece uma vantagem contra gigantes. Ao aproveitar sua magia rúnica, a maré pode ser revertida contra a incursão de gigantes. Mas a razão pela qual tantos estão invadindo a Costa da Espada é um mistério que apenas os jogadores podem resolver…

