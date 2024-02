Novo modo Game+ para Spider-Man 2 e mais chegando no próximo mês

Homem-Aranha Marvel 2 No PlayStation 5 ele recebe a tão esperada opção New Game+ que foi introduzida anteriormente em março, bem como alguns outros “recursos altamente solicitados” e novos trajes para o Aranha.

As novas webwings do Homem-Aranha 2 fazem com que pareça uma sequência adequada

Homem-Aranha 2 No PS5 é um jogo muito bom. Mas quando foi lançado em outubro de 2023, faltavam alguns recursos que muitos jogadores realmente desejavam. No topo da lista estava New Game+, uma opção que permite aos jogadores repetir a história principal com todos os seus poderes e habilidades. A Insomniac sugeriu inicialmente uma atualização que adicionaria New Game + e muito mais Chegará antes do final de 2023. Mas os planos mudaram em dezembro e a Insomniac A atualização foi adiada até o início de 2024. Agora sabemos exatamente quando a atualização deverá chegar.

Em um tweet postado em 7 de fevereiroA Insomniac Games confirmou que a atualização New Game+ chegará em 7 de março. Embora o desenvolvedor ainda não tenha fornecido as notas completas do patch, ele prometeu que a “lista completa de recursos” introduzida na atualização estará disponível próximo ao lançamento.

A última vez que a Insomniac falou sobre esta atualização, explicou que, além do New Game +, também planejava adicionar a capacidade de alterar a hora do dia na cidade, mudar as cores dos tentáculos ao usar poderes de simbionte e repetir missões específicas. Também provoca mais entusiasmo para a próxima grande atualização. O que mais a Insomniac pode adicionar?

Eu pessoalmente gosto de ter a opção de poder brincar (Spoilers!) Veneno no mundo aberto. Eu sei que isso provavelmente não vai acontecer, então tenho que ter esperança de que a Insomniac tenha a chance de fazer isso Um jogo spin-off do Venom apareceu em algum momento.

Todos descobriremos o que a Insomniac tem reservado quando o próximo grande acontecimento acontecer Homem-Aranha 2 A atualização chega em 7 de março.

