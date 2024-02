Palavras cruzadas do New York Times, 7 de fevereiro de 2024 Respostas

4D. Você pode ficar surpreso ao saber que esse “tipo de inclinação para a direita”? Não tem política: é apenas um itálico.

12 d. Se esta entrada para “GOING ALONE” – FLYING SOLO – parece familiar para alguns analistas comuns, pode ser porque houve uma pista com tema semelhante e uma entrada aproximadamente na mesma situação no mistério da última quinta-feira, onde “Você não tem co-conspiradores .” “Resolvido agindo sozinho. (Coincidência? Quase certamente. Mas terei prazer em considerar quaisquer teorias divergentes nos comentários.)

Há alguns anos, ouvi o single de sucesso da Cisco de 2000, “Thong Song”, tocando em um bar, e de repente me perguntei se “Thong, th-thong, tanga, tanga” poderia servir como entrada para um jogo de palavras cruzadas… que, em o Como parece, esse tipo de palavras. De algo que me pergunto. Não adiantou nada, mas me fez pensar nos trechos repetitivos das músicas, o que gerou essa ideia de tema. Imediatamente pensei que seria divertido.

Houve um breve momento de decepção quando descobri que CH-CH-CH-CH-CHANGES já havia aparecido no The Times Crossword (uma colaboração de Jeff Chen/David Pinkoff em 2014), mas felizmente o assunto era totalmente diferente. Então partimos para as corridas: eu tinha um grid em um dia, enviei e, para minha alegria, os editores também gostaram.

Só depois que o quebra-cabeça modificado foi testado meses depois é que o verificador de fatos percebeu que a forma como a resposta do primeiro sujeito – “Lo-lo-lo-lo-Lola” – foi escrita estava realmente errada, de acordo com os Kinks. Letras e partituras oficiais! Para minha surpresa, e ao contrário de muitas páginas de letras na internet, é não, não é se. Assim, no último minuto, a equipe de edição teve que editar grande parte do canto noroeste do quebra-cabeça. Então, agradeça a eles ainda mais do que o normal desta vez!

Claro, isso não teria acontecido se eu tivesse optado por “Ei, ei, ioda” em vez de …

Estou muito feliz com o resultado e espero que vocês gostem da solução!