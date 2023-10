O legado sombrio da caça às baleias está codificado em ossos abandonados: ScienceAlert

A caça à baleia no século XX levou a um declínio significativo na diversidade genética dos gigantes oceânicos, com efeitos particularmente devastadores em duas espécies.

A indústria baleeira comercial passou séculos a abater baleias em todo o mundo pelo seu óleo e carne, dizimando algumas populações e empurrando muitas espécies para a beira da extinção.

que Doação Internacional A caça comercial às baleias acabou ajudando a impedir a matança; Alguns residentes estão até começando a se recuperar modestamente. No entanto, de acordo com um novo estudo, o sombrio legado da era baleeira ainda assombra os descendentes dos sobreviventes.

Os pesquisadores descobriram isso examinando ossos de baleia encontrados em praias perto de estações baleeiras abandonadas na Ilha Geórgia do Sul, no Oceano Atlântico Sul. Alguns dos ossos têm mais de 100 anos, mas estão bem preservados devido ao clima frio da tundra da Geórgia do Sul.

A equipe internacional comparou o DNA desses ossos antigos com o DNA das baleias que vivem hoje na área, concentrando-se em três espécies do Atlântico Sul: baleias azuis, barbatanas e jubarte.

As suas descobertas sugerem que a caça às baleias no século passado teve um impacto significativo na cor azul, em particular (Músculo Palaenóptero(e baleias jubarte)Megaptera novangelii), que parece ter perdido todo o DNA de sua linhagem materna.

“A linhagem materna está frequentemente ligada às memórias culturais de um animal, como locais de alimentação e reprodução transmitidos de uma geração para outra.” Ele diz Primeira autora e ecologista marinha Angela Sremba, do Marine Mammal Institute da Oregon State University.

“Se a linhagem materna for perdida, esse conhecimento provavelmente também será perdido.”

À medida que o número de baleias diminuía noutros locais, os baleeiros comerciais visavam cada vez mais o Hemisfério Sul no início do século XX, estabelecendo estações baleeiras em locais remotos como a Geórgia do Sul, localizada a cerca de 1.300 quilómetros a leste das Ilhas Malvinas.

Entre a viragem do século e a década de 1960, os baleeiros mataram mais de dois milhões de baleias só no Hemisfério Sul, incluindo cerca de 175 mil baleias ao largo da Geórgia do Sul.

Os pesquisadores observaram que a ilha abrigou inúmeras estações baleeiras durante esse período, e sua paisagem permanece repleta de milhares de ossos de baleia que foram descartados no oceano depois que as carcaças foram processadas.

Embora algumas populações de baleias no Atlântico Sul estejam agora a recuperar, muitas permanecem bem abaixo dos números estimados antes da caça às baleias, devido à escala da carnificina no século passado, bem como às lentas taxas de reprodução de grandes baleias de barbatanas como estas.

Estas grandes baleias ainda são raramente vistas em alguns dos habitats frequentados pelos seus antepassados, incluindo as águas ao redor da Geórgia do Sul. Os pesquisadores dizem que isso sugere que as populações podem ter sido extirpadas ou extintas localmente.

“Durante 60 anos, as baleias estiveram ausentes das áreas de alimentação na Geórgia do Sul, indicando uma perda de memória cultural.” Ele diz Scott Baker, biólogo marinho do Oregon Marine Mammal Institute.

Ele acrescentou: “O número de baleias que retornam a esta área hoje ainda não é grande”. Adicionar“Mas há uma sensação de que eles podem estar redescobrindo este habitat.”

Azul moderno, corcunda e barbatana (Palanoptera PhysalusO estudo descobriu que as baleias nestas águas ainda têm uma diversidade genética bastante elevada, o que justifica pelo menos um optimismo cauteloso sobre a sua recuperação global.

No entanto, entre as baleias azuis e as baleias jubarte, a comparação do ADN dos ossos do início do século XX com o ADN das baleias modernas sugere uma perda de antigas linhagens de ADN materno.

A maioria das baleias vivas hoje são provavelmente descendentes de baleias que enfrentaram este ataque dos humanos, mas como Sremba salienta, alguns sobreviventes da era da caça comercial às baleias ainda podem estar por aí.

Muitas baleias grandes são conhecidas pela sua impressionante longevidade, e as três espécies examinadas neste estudo podem viver 90 anos ou mais.

Qualquer sobrevivente do início do século XX estaria perto do fim da sua vida e, à medida que morresse, isso poderia significar a perda de mais linhas de ADN maternas.

Isto acrescenta um sentido de urgência a tais estudos, diz Sremba, observando que temos uma oportunidade fugaz de registar informações genéticas sobre estas baleias mais antigas enquanto elas ainda estão connosco.

“É notável que essas espécies tenham sobrevivido”, disse ela. Ele diz. “Daqui a mais 100 anos, não sabemos o que poderá ter mudado e não podemos medir qualquer mudança agora se não tivermos uma boa compreensão do passado.”

Ao ajudar-nos a reconstruir a história das populações de baleias, este tipo de investigação pode lançar mais luz sobre o que foi perdido pela caça comercial de baleias e pode reforçar os esforços para proteger o que não foi perdido, dizem os investigadores.

Embora o clima frio da Geórgia do Sul tenha ajudado a preservar o ADN destes ossos para os investigadores estudarem um século mais tarde, esta protecção pode desaparecer à medida que as temperaturas aumentam na ilha devido às alterações climáticas, observa Baker.

Ele acrescentou: “Este trabalho é uma forma de preservar esta história indefinidamente”. Ele diz.

O estudo foi publicado em Revista de Genética.