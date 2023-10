No último incidente de Cruz, um vídeo mostra um pedestre sendo atropelado por um carro dirigido por um humano e depois atropelado por um robotáxi.

Créditos da imagem: Roberto Balduíno

O Departamento de Polícia de São Francisco está investigando um incidente de 2 de outubro em que uma mulher ficou presa sob um robotáxi após ser atropelada por um veículo dirigido por humanos.

O vídeo, feito por Cruz e visto pelo TechCrunch, mostra um robotáxi freando e depois atropelando um pedestre que estava caído na rua após ser atropelado por um carro dirigido por humanos que foi lançado na frente do carro autônomo. Cruz R. disse:O motorista do carro que inicialmente atropelou o pedestre fugiu do local.

Cruz disse em Calcular eventos A robótica “freou forte” para diminuir o impacto. No entanto, o pedestre foi atropelado e preso sob o veículo, segundo a polícia, além de um vídeo de transeuntes mostrando a pessoa sob o robô-táxi.

O TechCrunch viu o vídeo, que mostra o Cruze parando em um semáforo e avançando quando fica verde. As câmeras, que incluem câmeras frontal, traseira e lateral, capturam um veículo dirigido por um humano na faixa da esquerda enquanto acelera no cruzamento. Momentos depois, o vídeo mostra uma pessoa entrando na rua pelo lado esquerdo, sendo atropelada por um carro dirigido por um humano, depois voando por cima do capô, subindo no teto do carro e pousando do lado direito antes de cair. Na rua. O pedestre pousou na faixa à direita do carro dirigido por humanos, onde estava o táxi-robô.

A polícia ainda está investigando o caso. Um porta-voz do Departamento de Polícia de São Francisco emitiu uma declaração:

Em 23/10/23, aproximadamente às 21h31, policiais responderam à 5th Street e Market Street a respeito de uma colisão de veículo com um pedestre. Os policiais chegaram ao local e descobriram que um pedestre adulto havia sido atropelado por um carro que dirigia sozinho. As forças de segurança prestaram os primeiros socorros e convocaram equipas médicas ao local do acidente, transportando depois o ferido para o hospital. O estado de saúde do pedestre ainda é desconhecido. O carro autônomo permaneceu no local e não tinha passageiro no momento da colisão. O motorista do carro autônomo está cooperando com a investigação. Acreditamos que outro veículo que não era autônomo possa ter se envolvido inicialmente na colisão, mas nem o veículo nem o motorista estavam presentes no local durante nossa investigação. A Unidade de Investigação de Colisões de Trânsito do SFPD está liderando a investigação e analisando os fatores que levaram a esta colisão. Qualquer pessoa com informações deve ligar para SFPD em 415-575-4444 ou enviar uma mensagem de texto com uma dica para TIP411 e iniciar uma mensagem com SFPD.

Cruz foi rápido em comentar o incidente, acessando o site de mídia social X para divulgar seu relato.

“Aproximadamente às 21h30 do dia 2 de outubro, um veículo dirigido por humanos atropelou um pedestre enquanto viajava na faixa imediatamente à esquerda da Cruise AV”, dizia o post. “O impacto inicial foi severo e enviou o pedestre diretamente para a frente do veículo autônomo. O AV então freou forte para reduzir o impacto. O motorista do outro veículo fugiu do local e, a pedido da polícia, o veículo foi mantido no lugar. Nossa sincera preocupação e foco está na segurança da pessoa Estamos trabalhando ativamente com a polícia para ajudar a identificar o motorista responsável.

O evento é o mais recente de uma série de outros acidentes e incidentes, como bloqueio de tráfego e condução em cimento molhado, que afetaram as operações de cruzeiros em São Francisco. Com base no relato de Cruz, parece que a empresa não estava errada sobre o impacto inicial dos pedestres. A investigação deve ajudar a determinar se um carro autônomo pode evitar os pedestres.

Mas numa cidade já dividida em termos de táxis-robôs, pode não importar se Cruz está no comando. O incidente ocorre em um momento crítico para a Cruise, uma empresa que está tentando expandir as operações de táxi-robô em São Francisco e começar a testar e cobrar por viagens em mais de uma dúzia de cidades dos EUA.

Cruise e Waymo receberam aprovação em agosto da Comissão de Serviços Públicos da Califórnia para expandir as operações comerciais em São Francisco. A CPUC, agência que regulamenta as operações de carona, incluindo aquelas que envolvem robotáxis, aprovou em 10 de agosto a Cruise e a Waymo para licenças finais que permitem às empresas operar 24 horas por dia, sete dias por semana, ampliar suas frotas e cobrar pelas viagens. O tempo todo. Cidade.

Poucos dias depois, Cruise se envolveu em um acidente com um veículo de resposta a emergências, o que levou o Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia, que também regulamenta veículos autônomos, a pedir a Cruise que reduzisse sua frota em 50% para que pudesse concluir a investigação.