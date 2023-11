O guitarrista de longa data de Jimmy Buffett, Mac McNally, junta-se aos cantores nas horas finais

entretenimento

O guitarrista de longa data de Jimmy Buffett, Mac McNally, compartilhou as últimas horas da vida de Buffett.

Jimmy Buffett faleceu em setembro e muitos de seus artistas favoritos o homenagearam com uma apresentação no CMA Awards na quarta-feira.

Antes da homenagem, Mac McNally, guitarrista e membro de longa data da banda Coral Reefer de Buffett, falou à Fox News Digital sobre o falecido cantor e compositor, até compartilhando algumas de suas palavras finais.

“Eu o vi 24 horas antes de ele falecer, e ele estava com um sorriso maior do que sua cabeça e dizendo: ‘Que viagem incrível, continue assim, continue a festa’, e pretendemos fazer isso”, disse McNally.

“Eu não sabia o que dizer”, admitiu ele sobre sua última visita a Buffett, “e não sabia se conseguiria falar sem chorar, mas peguei o violão e toquei, e contamos algumas rodadas de histórias e riu. Ele fez questão de que eu soubesse que não queria que ninguém ficasse triste”, E para que todos mantivessem a alegria que ele começou a rolar e rolar.

Antes de sua morte, Buffett vinha “lutando contra o câncer de células de Merkel há quatro anos”, de acordo com um obituário compartilhado em seu site.

Teve de cancelar vários concertos devido à sua saúde, mas “continuou a actuar durante o tratamento, fazendo o seu último espectáculo, uma aparição surpresa em Rhode Island, no início de Julho”, diz o obituário.

Depois de décadas no mundo da música, sua morte teve um enorme impacto em inúmeros fãs, bem como em outros artistas.

McAnally, junto com Kenny Chesney, Alan Jackson e Zac Brown Band, apresentaram um medley de músicas de Buffett no CMA Awards na quarta-feira, que incluía “Margaritaville” e “It’s Five O’Clock Somewhere”.

“Cada conexão que tive com Jimmy significou algo para mim, porque eu não estaria aqui sem ele”, disse o guitarrista à Fox News Digital.

“Mas nesta noite em particular, quando acabamos de lançar seu último álbum, no qual ele trabalhou tanto e colocou tanta alegria e trabalho… Estou nesta homenagem com um grupo de pessoas que tanto amo e – todo mundo adora Jimmy – mas ele amou todos os envolvidos nisso. A homenagem hoje à noite é presencial.

Ele continuou: Isso significa o mundo. Então, enviaremos a música dele até onde pudermos, e ele sorrirá para nós, e nós sabemos disso.

Buffett era conhecido por aproveitar intensamente a vida e pelo quanto promovia a ideia de que outros estavam fazendo o mesmo, e McNally disse que esse tipo de positividade se refletiu na forma como Buffett queria que seus fãs pensassem nele após sua morte.

“Ele não queria que ninguém se sentisse triste, embora você não possa evitar perder alguém que você admira nesse nível, mas ele não queria que ninguém se sentisse triste… Não vamos fazer isso,” ele disse. Fique triste esta noite.

“Vamos enviar um pouco de amor com algumas músicas de Jimmy Buffett, e vamos colocar nossos corações na frente do microfone e vai funcionar, tenho a sensação”, disse McNally.

Quando questionado sobre o que ele mais queria que as pessoas lembrassem sobre Buffett, McNally disse: “Ele era apenas uma grande bola de boa vontade, e não importava em que nível você o via. Eu pensaria a mesma coisa que se você o visse no palco.” Teatro todos esses anos.

“Ele era realmente a pessoa que todos pensavam que ele era… Ele sorria para todos que conhecia, todos os dias de sua vida, inclusive o último.”





