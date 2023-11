Travis Kelce foi flagrado com Taylor Swift durante a turnê Eras na Argentina

Travis Kelce e Taylor Swift se reuniram em Buenos Aires, Argentina, onde Swift teve uma noite de folga de sua Eras Tour.

Segundo vários relatos, os dois jantaram no restaurante Elena, dentro do Hotel Four Seasons, em Buenos Aires. Um videoclipe do casal de mãos dadas entrando no restaurante, na noite de sexta-feira, foi divulgado em diversos sites de mídia. Outro vídeo mostrou Kelce chegando à Argentina na sexta-feira.

Na manhã de sexta-feira, Swift remarcou seu show, que estava programado para acontecer mais tarde naquela noite, devido ao mau tempo.

Swifties tinham isso Espere que o tight end do Kansas City Chiefs voe para a Argentina Esta semana porque ele está de folga da NFL e se referiu a ir a algum lugar “mais perto do equador” em seu podcast New Heights no início da semana.

“Eu poderia dizer isso (palavrão) e ir a algum lugar legal”, disse Kelce a seu irmão Jason Kelce quando questionado se ele tinha planos futuros. “Minha pele está ficando muito pálida, então tenho que ir para algum lugar no sul.”

Esta não é a primeira vez que Kelce assiste à turnê Eras. Em julho, ele planejou dar a Swift uma pulseira da amizade com seu número em uma festa em Kansas City, Missouri, mas não conseguiu.

Pouco depois, em entrevista ao The Pat McAfee Show, Kelsey admitiu que convidou o cantor de “Bejeweled” para um jogo de futebol em casa.

“Eu joguei a bola na quadra dela e, você sabe, eu disse a ela, você sabe, eu vi você arrasar no palco em Arrowhead”, disse Kelsey. “Talvez você precise me ver agitar o palco em Arrowhead para ver quais são um pouco mais brilhantes.”

Em 24 de setembro, Swift apareceu em um estádio lotado para torcer pelos Chiefs ao lado da mãe de Kelsey, Donna Kelsey.

Swift tem mais dois shows na Argentina no sábado e domingo e depois segue para o Brasil.

Siga o correspondente de Taylor Swift, Brian West, em Instagram, Tik Tok E X como @BryanWestTV.