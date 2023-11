Explicação das cenas de monstros, X-Men e Jovens Vingadores

Alerta de spoiler: Esta postagem contém spoilers importantes para o final do filme The Marvels, agora nos cinemas.

Neste ponto do Universo Cinematográfico Marvel, o multiverso está uma bagunça.

No final de “The Marvels”, o vilão abriu um enorme buraco na estrutura do espaço e do tempo, fazendo com que outra realidade começasse a sangrar no MCU. Para consertar, os super-heróis – Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel (Brie Larson); Kamala Khan, também conhecida como Sra. Marvel (Iman Vellani); e Monica Rambeau (Teyonah Parris) – eles devem combinar seus poderes e então enviar Monica além da fenda para a outra dimensão. Porém, para completar a missão, Monica deve ficar para trás, o que resulta nela ficando presa em outro mundo enquanto Carol Danvers e Kamala Khan lamentam seu sacrifício.

Em uma cena pós-créditos, vemos que Monica está viva e bem quando acorda em um estranho centro médico. De repente, ela se depara com uma versão alternativa de sua falecida mãe, Maria Rambeau (Lashana Lynch), ao seu lado. A Maria desse universo não reconhece Mônica e usa a dupla vermelha e branca dos quadrinhos. Nos quadrinhos da Marvel, Binary é um alter ego poderoso para Carol Danvers enquanto se junta aos X-Men.

Falando em “Última Resistência”. (Nicholas Hoult interpretou o personagem quando jovem em vários filmes “X-Men”, começando com “X-Men: Primeira Classe”, de 2011, e Grammer reprisou brevemente o papel em “X-Men: Dias de um Futuro Esquecido” de 2014). A aparição marca o segundo movimento dos “X-Men” no Universo Cinematográfico da Marvel, após a aparição de Patrick Stewart como Professor Charles Xavier em “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” do ano passado. Em “The Marvels”, Beast cita Charles e conclui que Monica pertence a outra realidade paralela à sua. Monica agora parece estar presa em um mundo onde os X-Men existem, embora não esteja claro se é o mesmo mundo de qualquer um dos filmes “X-Men” da Fox.

A segunda surpresa ocorre no final do filme, antes da rolagem dos créditos, entre a Sra. Marvel e Kate Bishop (Hailee Steinfeld), que foi apresentada na série de 2021 do Disney+ “Hawkeye”. Marvel recria de forma hilária a cena icônica do final de “Homem de Ferro” de 2008, quando Nick Fury (Samuel L. Jackson) recruta Tony Stark (Robert Downey Jr.) para a Iniciativa Vingadores. Marvel aparece de repente nas sombras, assim como Fury, e convida o jovem Hawkeye para se juntar a uma equipe maior. A filha do Homem-Formiga, Cassie Lang (Kathryn Newton) – que apareceu em “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” deste ano – também foi mencionada como outro membro em potencial, sugerindo que os Jovens Vingadores dos quadrinhos estão finalmente se concretizando.

Muitos fãs da Marvel esperavam que os Jovens Vingadores fossem formados, dada a quantidade de heróis adolescentes apresentados nos filmes anteriores. Nos quadrinhos, Bishop e Lang são os primeiros membros da equipe. Existem vários personagens do MCU que parecem candidatos principais para Jovens Vingadores, como America Chavez (Xochitl Gomez de “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”), Ironheart (Dominique Thorne de “Pantera Negra: Wakanda Forever”) e Elijah Bradley (Elijah Richardson de O Falcão e o Soldado Invernal) e versões mais antigas de Billy e Tommy Maximoff (interpretados por Julian Hilliard e Jett Klein pela primeira vez em WandaVision).

Com esses teasers, parece que o MCU está se preparando para ser algumas de suas próximas grandes histórias e equipes. Com os Vingadores principais não reunidos desde “Ultimato”, os Jovens Vingadores serão os jovens sucessores e, desde a aquisição da Disney-Fox, os fãs têm clamado pelos X-Men. A aparição de Beast é apenas o segundo personagem dos X-Men a passar para o MCU, mas é um grande passo em direção a uma grande recepção para os mutantes.