O Google diz que uma atualização de firmware atrasou o tempo de carregamento do Pixel Watch

Devido a uma “atualização de firmware”, o Google teve que alterar e aumentar as velocidades de carregamento mencionadas para o Pixel Watch de primeira geração.

No lançamento, o Google disse que o Pixel Watch poderia ir de 0 a 50% em 30 minutos, o que o Pixel Watch 2 consegue hoje. Essa foi a “velocidade de carregamento” listada nas especificações técnicas do produto na Google Store.

Com o lançamento do Pixel Watch 2, a empresa atualizou “Especificações técnicas e de hardware do Google Pixel Watch“Página de suporte. Agora leva 45 minutos para chegar a 50%, um aumento de 15 minutos.

Demora 20 minutos a mais, ou 75 minutos, em 80%. Anteriormente, eu teria terminado de cobrar nesse período de tempo. Enquanto isso, atingir 100% aumentou de 30 minutos para 110 minutos.

Relógio Pixel: velho Relógio Pixel: novo Relógio Pixel 2 0-50% 30 minutos 45 minutos 30 minutos 0-80% 55 minutos 75 minutos 43 minutos 0-100% 80 minutos 110 minutos 75 minutos

“Uma atualização de firmware para relógios Google Pixel exige que revisemos os tempos de carregamento, e os novos tempos são os que o usuário médio experimentará”, diz o Google. A empresa não informou quando essa mudança foi implementada ou por que foi necessária.

Preocupações térmicas vêm à mente, com o Pixel Watch bastante quente ao toque após uma sessão de carregamento completa. (O carregador de pinos do Pixel Watch 2 gera menos calor.) Esses tempos de atualização refletem mais o que vimos no dispositivo de primeira geração nos últimos meses.

Esta atualização vem como o Pixel Watch do ano passado Ainda disponível para compra A Google Store está com desconto de US$ 70, elevando o preço do modelo Wi-Fi para US$ 279 e do modelo LTE para US$ 329. Em nossa opinião, o corte de preço não é suficientemente profundo, e as atualizações de hardware oferecidas pelo Pixel Watch 2, como o novo Snapdragon W5, valem a pena, especialmente para garantir o futuro.