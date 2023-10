A aquisição da Microsoft-Activision Blizzard foi aprovada pelo órgão regulador britânico CMA

A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido deu luz verde à proposta de aquisição da empresa de jogos Activision Blizzard por US$ 69 bilhões pela Microsoft, eliminando o último grande obstáculo para fechar o negócio.

A Microsoft propôs adquirir a Activision Blizzard pela primeira vez em janeiro de 2022, mas tem enfrentado desafios regulatórios nos EUA, Europa e Reino Unido desde então.

Os reguladores estavam preocupados com a possibilidade de a aquisição reduzir a concorrência no mercado de jogos, especialmente no campo emergente de jogos em nuvem.

O logotipo da Microsoft é visto em um smartphone exibido sobre o logotipo da Activision Blizzard nesta ilustração tirada em 18 de janeiro de 2022. Dado Rovik | Reuters

O maior órgão de fiscalização da concorrência da Grã-Bretanha deu na sexta-feira luz verde à proposta de aquisição da empresa de jogos Activision Blizzard pela Microsoft por US$ 69 bilhões, removendo o último grande obstáculo para a conclusão do acordo. A Autoridade de Concorrência e Mercados disse que aprovou a compra da Activision pela Microsoft, mas sem os direitos de jogos em nuvem. “O novo acordo impedirá a Microsoft de travar a concorrência em jogos em nuvem à medida que este mercado decola, ao mesmo tempo que manterá preços e serviços competitivos para clientes de jogos em nuvem do Reino Unido”, disse o regulador em comunicado na sexta-feira. A Autoridade do Mercado de Capitais foi o último órgão regulador a interromper o negócio. A Microsoft agora deve conseguir fechar a aquisição.

A decisão representa uma grande mudança em relação à Autoridade do Mercado de Capitais, o crítico mais severo da aquisição, que bloqueou efetivamente o negócio no início deste ano devido a preocupações de que a aquisição prejudicaria a concorrência no mercado emergente de jogos em nuvem. A Microsoft propôs adquirir a Activision pela primeira vez em janeiro de 2022, mas desde então tem enfrentado desafios regulatórios nos EUA, Europa e Reino Unido. READ God of War Ragnarok tem uma missão secundária que é uma bela homenagem a um desenvolvedor nômade Em julho, a Autoridade do Mercado de Capitais disse que consideraria uma aquisição reestruturada da Microsoft para dissipar as suas preocupações. A Microsoft fez uma série de concessões, centradas na alienação dos direitos de nuvem dos jogos da Activision para a editora francesa de jogos Ubisoft Entertainment. “Isso permitirá que a Ubisoft forneça conteúdo da Activision sob qualquer modelo de negócios, inclusive por meio de vários serviços de assinatura de jogos. Também ajudará a garantir que os provedores de jogos em nuvem possam usar sistemas operacionais não Windows para conteúdo da Activision, reduzindo custos e aumentando a eficiência”, disse o comunicado. autoridade do mercado disse. o dinheiro.

Os reguladores em todo o mundo estavam preocupados com a possibilidade de a aquisição reduzir a concorrência no mercado de jogos, especialmente no que diz respeito aos jogos em nuvem. A Microsoft também poderia pegar jogos importantes da Activision, como Call of Duty, e torná-los exclusivos para Xbox e outras plataformas da Microsoft, disseram autoridades. Os jogos em nuvem são vistos como a próxima fronteira da indústria, oferecendo serviços de assinatura que permitem às pessoas transmitir jogos da mesma forma que fariam com filmes ou programas na Netflix. Também poderia eliminar a necessidade de consoles caros, com os usuários jogando em PCs, celulares e televisões. Especificamente, o regulador do Reino Unido argumentou, quando bloqueou a aquisição em abril, que permitir que o acordo fosse adiante daria à Microsoft uma posição forte no mercado emergente de jogos em nuvem. As autoridades da União Europeia foram os primeiros grandes reguladores a aprovar o acordo em maio, depois que a Microsoft ofereceu concessões à União Europeia. Na altura, a CMA afirmou que mantinha a sua decisão inicial de bloquear o acordo porque as concessões feitas à UE permitiriam à Microsoft “definir os termos e condições deste mercado para os próximos dez anos”. READ Há rumores de que o iPhone 16 Pro terá uma tela maior e uma lente de periscópio Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Comissão Federal de Comércio travou uma batalha legal com a Microsoft na tentativa de cancelar a aquisição da Activision. Mas em Julho, um juiz bloqueou a tentativa da FTC de o fazer, abrindo caminho para que o acordo avançasse nos Estados Unidos. Poucas horas depois, a Autoridade do Mercado de Capitais disse que estava “pronta para considerar quaisquer propostas da Microsoft para reestruturar o negócio” e dissipar as preocupações do regulador.

Em agosto, a Microsoft ofereceu concessões à Autoridade do Mercado de Capitais na sua segunda tentativa de concluir o acordo. De acordo com o acordo reestruturado, a Microsoft não adquirirá os direitos de nuvem dos jogos existentes para PC e console da Activision, ou de novos jogos lançados pela Activision nos próximos 15 anos. Em vez disso, esses direitos serão transferidos para a Ubisoft Entertainment antes da aquisição da Activision pela Microsoft, de acordo com o CMA. “Ao vender os direitos de streaming em nuvem da Activision para a Ubisoft, garantimos que a Microsoft não será mais capaz de dominar este mercado importante e em rápida evolução”, disse a CEO da CMA, Sarah Cardell, em um comunicado. “À medida que os jogos em nuvem crescem, esta intervenção garantirá que as pessoas obtenham preços mais competitivos, melhores serviços e mais opções. Somos a única agência de concorrência global a alcançar este resultado”. Embora o Reino Unido tenha aprovado o acordo, a Autoridade do Mercado de Capitais, que se tornou cada vez mais agressiva no seu escrutínio de grandes fusões, disparou um tiro de despedida contra a Microsoft, criticando as tácticas de negociação do gigante tecnológico. “As empresas e seus consultores não devem ter dúvidas de que as táticas utilizadas pela Microsoft não são a forma de lidar com o CMA”, disse Cardell. READ Mimestream Review: este é o aplicativo para Mac que os usuários do Gmail precisam “A Microsoft teve a oportunidade de se reestruturar durante a nossa investigação inicial, mas em vez disso continuou a insistir num conjunto de ações que lhes dissemos que simplesmente não funcionariam. Atrasar as ações desta forma apenas desperdiça tempo e dinheiro.”