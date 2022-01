O deslumbrante resort português Quinta Do Lago oferece um verdadeiro sabor de luxo

Agora que estamos viajando novamente para o exterior, as pessoas estão procurando um lugar um pouco diferente e emocionante do seu destino de férias habitual.

O luxuoso Alcarve Resort da Quinta do Logo completa 50 anos este ano, preenchendo todos os requisitos e muito mais, seja uma escapadela de fim de semana ou duas semanas ao sol português.

5 O luxuoso Alcarve Resort da Quinta do Logo completa 50 anos este ano Crédito: Quinta Do Lago

5 Quinta tem restaurantes incríveis, bares, caminhos panorâmicos e praias deslumbrantes Crédito: Quinta Do Lago

5 Tem tudo o que um destino de férias Bespoke tem para oferecer. Crédito: Quinta Do Lago

A Quinta é famosa pelos seus campos de golfe de classe mundial e instalações desportivas e de bem-estar, bem como pelos maravilhosos restaurantes, bares, praias cénicas e praias deslumbrantes com muitas atividades para famílias e um clima maravilhoso durante a maior parte do ano.

O resort fica a cerca de 30 minutos de carro do Aeroporto de Faro e você nunca terá que sair quando chegar lá porque tem tudo o que você precisa para ser um local de férias sob medida.

Nosso local para o fim de semana é o Magnolia Hotel, que é um ótimo lugar para explorar a área.

Ao contrário dos sites da cadeia que dominam o resort, Magnolia é um hotel boutique. Embora menor que seus concorrentes, ainda tem muito mais.

Tem a vibração de Palm Springs / Key West. Ao entrar no salão, há uma forte sensação de americanismo dos anos 1960, com um toque muito moderno.

Esse tema dos EUA continua com a área da piscina do tamanho Retro-Feeling Perfect. Protetor solar perfeito com um bar e restaurante perto dele.

Na parte de trás da piscina fica o spa, academia e área de cinema do hotel. Lugar ideal para relaxar depois de um árduo dia tomando sol e nadando.

O hotel tem 73 quartos e chalés separados, ideais para famílias ou grupos grandes.

Meu quarto é deslumbrante – uma grande cama de casal, excelente chuveiro com chuveiro incrível e uma varanda privativa para se refrescar com cervejas. Ter todos os canais de esportes Sky e BT na TV é uma vantagem.

Minha chegada antecipada ao Algarve e a agenda lotada do fim de semana significaram um check-in rápido e uma curta viagem do hotel para o belo restaurante Casa Do Logo Lake para almoçar.

Sob a água, passou por uma grande reforma no ano passado, e é fácil ver por que esse é um dos destinos mais populares do resort. Nosso grupo compartilhou frutos do mar, peixes e legumes disponíveis localmente.

A localização do Caso Do Logo é fantástica e a comida e o atendimento estão em sintonia com ela.

A Quinta é um paraíso para os golfistas durante 12 meses do ano, com prós e contras acumulados para jogar nos seus três campos de liceu.

No ano passado, tivemos a oportunidade de ver o primeiro curso do Sul sob o projeto de renovação e renovação de 7 milhões.

Já foi classificado como um dos melhores 18 buracos da Europa, mas a remodelação tornou-o ainda mais popular e ecológico. Os outros dois campos, Lorenzel e Norte, também apresentam grandes melhorias.

‘Viva como Cristiano Ronaldo’

Então, vimos uma prévia do novo campus da Reserva, que reduz o queixo. Apartamentos, flats e coberturas ultramodernos e altos estão sendo demolidos rapidamente, mas a boa notícia é que alguns deles estão disponíveis para aluguel.

Se você quer viver um fim de semana ou mais como o superstar português Cristiano Ronaldo, este é o lugar para você. Jantar no mais recente hotspot da Quinta UMAMI naquela noite.

O Asian-Fusion Fine Dining Restaurant combina todos os ingredientes necessários para uma noite especial.

Começamos modelando as delícias do cardápio de coquetéis japoneses. Em seguida, outro jantar compartilhado, onde fomos brindados com uma variedade de pratos do chefe de cozinha.

Tempura Veg, Rolinhos Primavera de Peixe, Bolinhos de Porco, Yakadori de Frango, Tártaro de Atum, Barriga de Porco e Pratos de Sushi – tudo combinado com vinhos e muitos coquetéis.

Como todos os 13 restaurantes aqui, o UMAMI usa ingredientes disponíveis localmente. Este é um lugar onde você sabe como oferecer uma noite excepcional.

Um lugar importante para esportes, lazer e bem-estar

A Quinta do Lago é um importante resort de desporto, lazer e bem-estar e as suas instalações CAMPUS são das mais procuradas da Europa. Atletas e estrelas do tênis, bem como os melhores times de futebol e rugby, todos se reúnem para usá-lo.

Há muitos campos de saibro e campos duros para tênis, e há uma área onde Patel pode jogar – uma combinação de tênis e squash para quem ainda não quer se tornar o próximo Andy Murray.

Dei início aos meus próprios sonhos de Wimbledon ao aprender uma lição com o treinador Paul – e acho que o surpreendi com alguns vencedores de forehand. Então, ele descobriu que a maioria dos meninos de cinco anos tem costas melhores do que eu.

Após o treino, era hora de reabastecer. Também uma das minhas partes favoritas deste campus é o incrível Danos Sports Bar.

Este grande bar e restaurante com tema americano realmente aconteceu. As melhores cervejas, o jogo mundial em todas as telas de TV e a melhor combinação de hambúrguer e costelas que já comi fora de Chicago.

De referir ainda os vestígios naturais do Parque Natural Rhea Formosa que rodeiam o resort.

Há uma grande praia a poucos minutos a pé das margens da Quinta, que vale a pena uma visita para bronzear-se e nadar no mar quente e convidativo.

A nossa viagem terminou com uma visita à Churrascaria Povino. Ele tem uma reputação por seus coquetéis exclusivos – e temos a sorte de experimentar alguns deles.

Ninguém parecia ousar modelar o nome mais atraente da lista de prescrição do Dr. House, então me ofereci como voluntário.

‘Comida é de outro mundo’

Servido em um saco de remédios marrom, é uma mistura única e caprichosa de rum apulo, licor de cogumelos, queijo azul, suco de uva e coco. Definitivamente não para aqueles com tontura.

Depois desses dois bandidos, tivemos que caminhar 50 metros até a Casa Velha, o mais antigo e estabelecido dos restaurantes da Quinta. Festejar na casa do Chef Alípio Franco é um evento.

A comida está fora deste mundo. Este é um menu delicioso que eu nunca experimentei antes. Cada aula tinha um tema, como explicou o chef, todas as carnes e legumes de marisco são derivados do Alcarve.

Antes de voltar para casa na manhã seguinte, ainda havia tempo para jantar no aconchegante bar do Magnolia.

Arrumamos muito em um final de semana incrível na Quinta du Logo. Da próxima vez ficarei mais tempo neste paraíso.

5 A Quinta do Lago é um importante local de desporto, relaxamento e bem-estar Crédito: Quinta Do Lago

5 Lugar ideal para relaxar depois de um dia cansativo tomando sol e nadando Crédito: Quinta Do Lago

