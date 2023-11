Veja a imagem de maior resolução alguma vez obtida pelo radiotelescópio ALMA

A estrela em evolução R Leporis observada pelo Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), capta emissões da superfície estelar (laranja) e uma estrutura gasosa semelhante a um anel brilhante que rodeia a estrela (azul). (Crédito da imagem: Y. Asaki – ALMA (ESO/NAOJ/NRAO))

O Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) partilhou a sua imagem de maior resolução de sempre, mostrando uma estrela nas fases finais da sua evolução.

Alma É um conjunto de telescópios terrestres localizados no planalto do Chajnantor, no deserto do Atacama, no norte do Chile. Com 66 receptores, é o maior telescópio de ondas milimétricas do mundo. As suas últimas observações — e instantâneos da mais alta resolução até agora — captam uma visão aproximada de uma estrela em evolução chamada R Leporis, que se encontra dentro da nossa galáxia. via Láctea Uma galáxia localizada a cerca de 1.350 anos-luz da Terra.

“Este feito notável em imagens de alta resolução através das capacidades avançadas do ALMA representa um marco significativo na nossa busca pela compreensão Universo Yoshiharu Asaki, principal autor do estudo, disse: uma permissão .

O método inovador de faixa a faixa compensa as flutuações atmosféricas observando uma calibração rigorosa em ondas de rádio de baixa frequência, enquanto observa o alvo em ondas de rádio de alta frequência. (Fonte da imagem: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Y. Asaki et al.)

Para obter esta visão sem precedentes, os pesquisadores desenvolveram uma nova técnica de calibração chamada método intervalo a intervalo. Esta estratégia compensa as flutuações atmosféricas observando uma calibração rigorosa com ondas de rádio de baixa frequência, enquanto o alvo é observado com ondas de rádio de alta frequência.

“Alcançar esta resolução incomparável através do método de escopo em escala valeu a pena Capacidades ALMA “Até certo ponto, abrindo uma nova janela para a astrofísica”, disse Antonio Hills, vice-diretor do Centro Regional ALMA da América do Norte e parte da equipe científica, no comunicado. Chega.”

A nova imagem, divulgada em 15 de novembro, foi obtida usando o receptor de banda 10 de alta frequência do ALMA e uma configuração de rede abrangendo 16 quilômetros. O método banda a banda melhora enormemente as capacidades de alta frequência do ALMA, permitindo ao telescópio observar objetos com uma resolução angular de 5 milissegundos de arco, o que equivale a observar um autocarro de 10 metros (33 pés) na superfície da Lua. lua Do chão, segundo o comunicado.

Nesta decisão, Alma Emissões de ondas submilimétricas foram observadas na superfície da estrela, aparecendo em laranja, junto com uma estrutura brilhante de gás em forma de anel escapando da estrela. uma estrela E para o espaço circundante – chamado emissão de maser – que aparece em azul. Observações anteriores de R Leporis não tiveram resolução suficiente para distinguir locais de emissão.

“O sucesso das observações de alta resolução da Banda 10 demonstra o nosso compromisso com a inovação e reforça a posição do ALMA como líder em descobertas astronómicas”, disse Asaki no comunicado. “Estamos entusiasmados com as novas possibilidades para a comunidade científica.”