O aumento dos preços dos restaurantes torna o jantar fora um luxo

Nova Iorque

CNN

–



Se você optar por preparar uma refeição romântica em casa com seu parceiro neste Dia dos Namorados – não importa o caminho que você vá – saiba que você está economizando uma boa quantia de dinheiro em comparação com casais que jantam fora.

Mesmo excluindo os caros menus do Dia dos Namorados, tornou-se cada vez mais barato para os americanos comer fora em casa do que comer fora, de acordo com dados do Índice de Preços ao Consumidor de Janeiro. Isso ocorre porque os preços dos alimentos aumentaram 1,2% ano após ano, enquanto os preços dos alimentos consumidos nos restaurantes aumentaram 5,1%.

É mais um lembrete do impacto que a inflação exerce sobre a vida diária dos americanos. Embora os aumentos de preços tenham abrandado, os preços ainda são muito mais elevados do que antes da pandemia, o que levou as pessoas a sentirem-se infelizes com a forte economia.

Neste ano eleitoral, o aumento dos preços dos alimentos, que no mês passado atingiu a taxa mensal mais elevada num ano, poderá constituir problemas para a campanha do presidente Joe Biden.

Embora o ritmo da inflação nas mercearias e restaurantes tenha abrandado significativamente em relação ao ano anterior, a diferença entre o ritmo dos aumentos de preços aumentou.

Em janeiro de 2023, comer fora era mais barato, com os preços dos alimentos a subirem 8,2% face ao ano anterior. Os preços dos alimentos aumentaram 11,3% ano após ano.

O que está por trás dessa transformação?

No mundo pós-pandemia, os consumidores atribuíram uma maior parte dos seus orçamentos aos serviços do que aos bens. A procura de serviços exerce pressão ascendente sobre os salários, o que por sua vez contribui para preços mais elevados.

“As pressões salariais existem”, disse Dana Peterson, economista-chefe do Conference Board, numa entrevista. Ela observou que os maiores ganhos em salários ocorreram em setores como saúde, governo, entretenimento e hotelaria. “O lazer e a hospitalidade incluem restaurantes, por isso ainda há muitas perturbações, e estas empresas estão a ter de aumentar os salários para atrair e reter trabalhadores.”

“Acreditamos que muitos destes aumentos refletem o impacto desfasado do forte crescimento salarial em 2023 e acreditamos que o crescimento salarial está agora a abrandar”, afirmaram economistas do Goldman Sachs numa nota publicada na terça-feira.

No geral, os preços dos serviços – que incluem alimentação fora de casa, transporte e entretenimento – subiram 0,7% em janeiro em relação ao mês anterior. Isso representa 148% do aumento total mensal de preços de 0,3%.

Os vegetais frescos começaram a chegar a preços mais elevados.

Os preços desta categoria de alimentos aumentaram 2,4% no mês passado. O aumento mais notável foi o do tomate, cujo custo aumentou 4,6% em janeiro em relação a dezembro.

Timothy Richards, chefe da Faculdade de Agronegócio da Universidade Estadual do Arizona, disse que há dois fatores relacionados por trás do aumento.

Os preços do tomate foram muito mais baixos em 2022, fazendo com que os aumentos nos meses subsequentes parecessem muito mais elevados. Como os agricultores não podiam vender tomates a esse preço, começaram a dedicar uma maior parte da sua área cultivada a um tipo de produto de maior rendimento, disse Richards.

“Com os preços subindo, espere alguns meses e o problema se resolverá sozinho”, disse ele à CNN.

De todos os bens e categorias monitorados pelo Índice de Preços ao Consumidor, os preços dos sucos e das bebidas congeladas não carbonatadas tiveram o maior aumento no último mês e ano. Na base mensal, os preços subiram 9,9% e, nos 12 meses encerrados em janeiro, subiram 29%. Você provavelmente pode culpar o clima – os furacões em particular – bem como a devastadora doença dos cítricos.

Por outro lado, a carne de porco, o peixe e os mariscos com estabilidade de conservação registaram as maiores quedas de preços em todas as categorias de alimentos monitorizadas no IPC.

Os preços da carne suína caíram 3,1% no mês passado e os preços de peixes e frutos do mar estáveis ​​caíram 2,9%.

Mas numa base anual, os ovos continuaram a ser os vencedores, com a maior queda de preço (-28,6%) em tudo o que é monitorizado no IPC. Esta situação poderá não durar muito mais tempo, dado que os preços dos ovos subiram 3,4% no mês passado em comparação com Dezembro, à medida que a gripe aviária atingiu novamente a indústria.

A alface (-11,7%) e a maçã (-8,9%) ficaram em segundo e terceiro lugares com as maiores quedas anuais nos preços dos alimentos.