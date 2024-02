Comissários de bordo da Alaska Airlines concordam em greve pela primeira vez em 3 décadas

Comissários de bordo e apoiadores da Alaska Airlines fizeram piquete em frente ao Aeroporto Internacional Ted Stevens Anchorage na terça-feira, 13 de fevereiro de 2024, o mesmo dia em que os sindicalistas votaram pela autorização de uma greve. Os comissários de bordo da Alaska Airlines não negociam um novo contrato há quase 10 anos. (Lauren Holmes/ADN)

Os comissários de bordo da Alaska Airlines votaram na terça-feira pela greve pela primeira vez em mais de 30 anos.

A notícia da votação surgiu quando mais de 60 comissários de bordo protestaram por melhores salários do lado de fora do Aeroporto Internacional Ted Stevens Anchorage.

Votar não significa greve.

Mas a decisão aumenta os riscos à medida que os participantes tentam negociar o que dizem ser o seu primeiro novo contrato em uma década. Eles dizem que a Alaska Airlines deu grandes aumentos salariais aos pilotos, mas nem sequer oferece um salário digno para alguns de seus comissários de bordo.

As negociações podem Continuou Por mais de um ano, os comissários de bordo realizaram vários protestos fora do Aeroporto de Anchorage e de outros aeroportos em todo o país.

Na terça-feira, os comissários de bordo da Alaska Airlines realizaram uma manifestação fora de 30 aeroportos em três países, disse Rebecca Owens, porta-voz da Associação do Conselho de Comissários de Bordo do Distrito 30 de Anchorage. Participaram comissários de bordo de 24 companhias aéreas.

Companhias Aéreas do Alasca Ele disse Afirmou em comunicado na terça-feira que estava progredindo nas negociações.

“Continuamos otimistas em relação ao processo de negociação”, disse a empresa. “Com seis acordos comerciais recentes fechados na empresa e um acordo provisório alcançado em janeiro para um novo contrato para nossos técnicos, esperamos fazer o mesmo com nossos comissários de bordo o mais rápido possível.” A liderança da AFA e do Alasca se reuniram duas vezes no últimas três semanas e continuamos a negociar e a reunir-nos com o mediador. As discussões foram frutíferas e, nas duas últimas sessões, chegámos a quatro acordos preliminares.”

A declaração continuava: “Embora falar de uma greve seja preocupante, especialmente para os nossos hóspedes e as comunidades que dependem dos nossos serviços, isso não acontecerá rapidamente”. “Muitas outras medidas terão de ser tomadas ao longo de vários meses, se não mais, antes que uma greve se torne possível”, acrescentou.

A disputa ocorre no momento em que a Alaska Air enfrenta interrupções nos horários de voo depois que parte da fuselagem de um Boeing 737 MAX 9 explodiu durante o voo no mês passado, um incidente que aterrou aviões e pelo qual a Boeing disse ser responsável. .

Owens disse que a Alaska Air está promovendo grandes lucros e ofereceu US$ 1,9 bilhão para adquirir a Hawaiian Airlines.

Mas disse que não ofereceu aumentos salariais razoáveis ​​aos comissários de bordo. Muitos comissários de bordo recebem salários abaixo do padrão, forçando alguns a depender da renda do parceiro ou marido para obter estabilidade financeira, disse Owens.

[With some flight attendants on welfare, Alaska Airlines faces contract fight]

Autoridades sindicais disseram que os comissários de bordo do primeiro ano da companhia aérea ganham um salário base médio inferior a US$ 24 mil anualmente.

“Este não é um trabalho que pague o suficiente para se sustentar”, disse Owens.

Dezenas de comissários de bordo fora de serviço, acompanhados por pilotos, seguravam cartazes de piquete e cantavam perto dela enquanto ela falava. Eles caminharam sob ventos fortes perto do terminal da Alaska Airlines.

Algumas placas dizem: “O Alasca ganha $$$$.” “Não podemos pagar o aluguel.”

Owens disse que os mais de 5.900 comissários de bordo da companhia aérea votaram 99% a favor da greve esta semana. O sindicato disse que as cédulas serão enviadas a 6.800 comissários de bordo.

O sindicato disse que antes que uma greve possa ocorrer, o Conselho Nacional de Mediação deve declarar que as negociações chegaram a um impasse, colocando ambas as partes num período de “reflexão” de 30 dias antes do prazo final da greve.

O sindicato está a seguir uma estratégia de greve conhecida como CHAOS, ou “criar o caos em torno do nosso sistema”. Owens disse que usa ataques não anunciados em voos aleatórios.

A última vez que os comissários de bordo da Alaska Air entraram em greve foi em 1993, disse a Associação de Comissários de Bordo-CWA em comunicado na terça-feira.

O sindicato disse que a companhia aérea viu “reduções significativas” nas reservas de bilhetes porque os passageiros não sabiam até ao último minuto se o seu voo seria afetado ou não.

“Você não pode voar sem comissários de bordo”, disse Sarah Nelson, presidente da Associação Internacional de Comissários de Bordo, no comunicado. “Se a administração do Alasca não se lembra do que acontece quando não se respeitam os comissários de bordo, estamos dispostos a mostrar-lhes isso. É hora de chegar a um acordo justo.”

• • •