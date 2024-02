Vídeo chocante mostrou dois homens brigando no ar em um voo da Southwest Airlines de Auckland para o Havaí

Por Will Potter para Dailymail.Com





Passageiros ansiosos podiam ser ouvidos implorando aos homens para se acalmarem enquanto eles brigavam no ar.

Os homens foram vistos inicialmente trocando tapas antes que um dos agressores desferisse uma série de socos no queixo do outro homem.

Os dois homens teriam sido presos ao chegar ao Havaí, e a Southwest Airlines elogiou a resposta calma de funcionários e passageiros.

Imagens chocantes mostraram o momento de uma briga entre dois homens a bordo de um avião da Southwest Airlines com destino ao Havaí.

Os passageiros podem ser ouvidos implorando aos homens para se acalmarem, antes que um deles seja afastado da luta por outra piloto.

O voo, que decolou de Oakland, Califórnia, estava no ar sobre o Oceano Pacífico quando o combate começou, mas completou o voo e evitou um pouso de emergência.

Não está claro o que levou à briga, já que a filmagem começou com um dos dois homens dando um tapa de leve no rosto do outro.

O tapa foi rapidamente respondido com uma série de socos, vários dos quais acertaram diretamente no rosto do outro homem.

Depois de desferir uma série de golpes no queixo do primeiro homem, o passageiro furioso faz uma pausa por um momento enquanto os outros agarram seus braços e pedem que ele pare.

À medida que os passageiros são gradualmente separados, ouve-se um dos agressores dizendo ao outro para “chegar aqui”, antes que um passageiro preocupado lhe diga: “Não vale a pena”.

Outro passageiro foi ouvido dizendo na parte de trás do avião: “Calma, leve a sério”.

A situação hostil finalmente se acalmou quando um homem vestindo uma jaqueta azul agarrou o homem e ordenou-lhe que “simplesmente parasse”, enquanto ele era carregado para a parte traseira do avião.

Apesar das altercações durante o voo que muitas vezes levam a pousos de emergência, o piloto decidiu ainda pousar em Kauai – onde os dois homens teriam sido levados sob custódia.

Testemunhas disseram ao Hawaii News Now que a briga começou cerca de uma hora depois que o vôo saiu da Califórnia.

“Ouvi gritos, berros e socos. Me virei e vi um cara sangrando e então o outro foi separado”, disse o passageiro Jim Weider ao outlet.

“Honestamente, fiquei um pouco nervoso porque estamos a 35.000 pés e você tem dois caras se atacando, o que não faz o menor sentido.”

Os dois homens foram detidos à chegada, embora não esteja claro se alguma acusação foi apresentada contra eles.

“Parabenizamos nossa tripulação e clientes por seu profissionalismo em neutralizar esta situação”, disse a Southwest Airlines em comunicado.

“O voo pousou com segurança no destino programado e as autoridades locais receberam o voo na sua chegada.”