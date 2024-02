No 7º dia do Campeonato Mundial de Doha, o nadador português de 19 anos desferiu um duro golpe nos Estados Unidos.

O Campeonato Mundial de Doha 2024 está no ar, com os nadadores entrando na água no penúltimo dia. Com manobras de alto nível, não apenas qualquer nadador dos EUA, mas um jovem de Portugal está a suscitar sérias controvérsias. O nadador Diogo Matos Ribeiro, de 19 anos, supera os rivais na prova dos 100m borboleta masculino. Marcando 51,17, ele mais uma vez provou seu valor no cenário mundial.

O seu feito mais notável nesta prova ocorreu quando conquistou o ouro nos 50m borboleta, tornando-se o primeiro português a conquistar um título WC. Com esta vitória de 100m hoje, ele constrói com confiança seu currículo estelar. Ele ganhou a medalha de prata no último Campeonato Mundial em Fukuoka. Também nessa prova fez história ao regressar a casa com a primeira medalha mundial portuguesa da história.

Mas esta vitória em Doha foi além da compreensão. “Não acredito que sou campeão mundial e que o hino nacional de Portugal será tocado para mim pela primeira vez”, disse o jovem de 19 anos. Foi uma disputa acirrada entre Ribeiro e Cam McVeigh, que subiram ao ouro e lutaram o máximo que puderam nos últimos cinco metros. Em última análise, é a sobrevivência do mais apto. “Minha fuga não foi ótima, mas dei tudo de mim”, Como Ribeiro explicou o atletismo esportivo em todos os momentos. Um incidente passado confirmou isso.

Campeonato Mundial de Doha: De volta ao trono brilhante

Em 2021, quando sua impressionante carreira estava em ascensão, ocorreu um acidente de moto. Como resultado, ele acabou com um ombro deslocado e uma perna quebrada. Além disso, ele perdeu parte do dedo indicador direito. “Achei que nunca mais entraria na água, mas entrei”, Ele disse isso enquanto falava abertamente no Swimswam em 2022. Tendo chegado à arena sénior em 2023, Ribeiro atingiu a sua melhor forma em 2024. Obrigado pelo ano olímpico.

“…Sabemos que estar no Campeonato Mundial não é dar o seu melhor nas eliminatórias ou nas semifinais, mas sim na final.” Assim como sua risada adorável conquistou corações, suas braçadas na piscina agora colocaram o mundo de pé. O bicampeão de ouro de Doha está engatinhando com os olhos postos no ouro nas Olimpíadas de Paris em 2024.

