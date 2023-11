Netanyahu diz que Israel se opõe à Autoridade Palestina em Gaza depois da guerra

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no sábado que Israel não apoiará um governo liderado pela Autoridade Palestina em Gaza depois de completar uma guerra para eliminar o Hamas na Faixa, em violação à pressão exercida pelos Estados Unidos.

A administração Biden enfatizou repetidamente que Israel não deve “reocupar” Gaza no final do conflito, com o secretário de Estado Antony Blinken dizendo esta semana que a Autoridade Palestina – que dirige o governo da Cisjordânia – deveria assumir o controle.

Netanyahu Ele disse No sábado, Israel disse que manteria “controlo de segurança abrangente” em Gaza, “incluindo a capacidade de entrar sempre que quisermos para eliminar terroristas que possam emergir novamente”.

“Eu lhes direi o que não será”, disse ele: “Não haverá Hamas.” Também não haverá autoridade civil que ensine seus filhos a odiar Israel, matar israelenses e eliminar o Estado de Israel. Não pode ser uma autoridade que paga as famílias dos assassinos. [amounts] “Com base no número de mortos.”

Ele acrescentou: “Não pode haver uma autoridade cujo líder ainda não tenha condenado o terrível massacre 30 dias após a sua ocorrência”, referindo-se ao Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas. “Isto não pode ser.”

Os comentários de Netanyahu nos últimos dias sobre o controlo militar “indefinido” de Gaza após a guerra suscitaram preocupações em Washington, onde os americanos temem que uma nova ocupação possa desestabilizar o Médio Oriente.

Israel ocupou Gaza anteriormente entre 1967 e 1996 e posteriormente impôs restrições estritas à Faixa através da sua fronteira, levando alguns académicos a argumentar que a ocupação nunca terminou.

Em conversa com o Sultão de Omã na sexta-feira, o Presidente Biden Ele ressaltou a importância Formar um governo e um estado palestinos independentes, enfatizando esse resultado como uma parte essencial da estratégia da administração dos EUA no Médio Oriente.

Netanyahu não mencionou uma proposta para formar um novo governo após a guerra em Gaza, o que indica implicitamente que o controlo israelita da Faixa é uma linha vermelha nas relações EUA-Israel.

“Deve haver algo mais aí. Mas, de qualquer forma, precisamos ter controle de segurança.” Pode haver pressão sobre esta questão. “Eu não pretendo desabar.”

O exército israelita está no meio de uma invasão terrestre do norte de Gaza no meio da sua guerra com o Hamas, e bloqueou a Cidade de Gaza, o maior colonato.

A guerra matou cerca de 11 mil palestinos, incluindo mais de 4 mil crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.