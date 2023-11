Islândia declara estado de emergência devido à escalada de terremotos e ao medo de uma erupção vulcânica

Existem 33 sistemas vulcânicos activos na Islândia, o número mais elevado na Europa, e milhares de sismos foram registados desde o final de Outubro.

As autoridades da Islândia declararam estado de emergência depois de uma série de terramotos ter abalado a Península de Reykjanes, no sudoeste do país, aumentando o receio de uma erupção vulcânica na região.

“O chefe da Polícia Nacional (…) declarou estado de emergência para a defesa civil devido à intensa actividade sísmica em Sundhengukajijar, a norte de Grindavik”, disse a Autoridade de Defesa Civil num comunicado na noite de sexta-feira.

A administração alertou que “os terremotos podem se tornar mais perigosos” e que “esta cadeia de eventos pode levar a uma erupção vulcânica”.

De acordo com Escritório Meteorológico da Islândia (IMO), uma erupção pode acontecer “dentro de alguns dias”.

Evacuação da cidade de Grindavik

Foram feitos planos de evacuação para a cidade de Grindavik, que tem uma população de cerca de 4.000 habitantes e está localizada três quilómetros a sudoeste da área onde o enxame sísmico foi registado na sexta-feira.

A Autoridade de Proteção Civil também anunciou que enviaria o barco patrulha Thor para Grindavik “por motivos de segurança”.

Na quinta-feira, foi inaugurada a Lagoa Azul, um local turístico perto de Grindavik famoso por seus spas geotérmicos. Fechado por precaução.

Terremotos na noite de sexta-feira

No início da noite de sexta-feira, dois terremotos, o mais forte medindo 5,2 de acordo com avaliações preliminares da Organização Marítima Internacional, foram sentidos tão longe quanto a capital Reykjavik, a cerca de quarenta quilómetros de distância, e ao longo de grande parte da costa sul do país.

Cerca de 24 mil sismos foram registados na península desde o final de outubro, segundo a Organização Marítima Internacional, com um “enxame denso” de cerca de 800 sismos registados entre a meia-noite e as 14:00 GMT de sexta-feira.

A Organização Marítima Internacional constatou a acumulação de magma a uma profundidade de cinco quilómetros, que se flutuasse para a superfície levaria a uma erupção vulcânica.

Desde 2021, ocorreram três erupções na Península de Reykjanes, em março de 2021, agosto de 2022 e julho de 2023, todas longe de infraestruturas ou áreas povoadas.

A Islândia tem 33 sistemas vulcânicos activos, o número mais elevado da Europa.

Durante a sua última erupção em 2010, o vulcão Eyjafjallajökull fechou o espaço aéreo europeu, causando o cancelamento de 100 mil voos e a retenção de 10 milhões de passageiros.