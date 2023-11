A polícia de Londres prende dezenas enquanto uma marcha pró-Palestina desencadeia contraprotestos

[1/21] Um contra-manifestante é preso por um policial no dia de uma manifestação de solidariedade com os palestinos em Gaza, em meio ao conflito em curso entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, em Londres, Grã-Bretanha, 11 de novembro de 2023. REUTERS/Hannah McKay Obtenção de direitos de licenciamento

LONDRES (Reuters) – Mais de 100 mil manifestantes pró-Palestina participaram de uma marcha no centro de Londres neste sábado, e a polícia prendeu mais de 80 pessoas em um esforço para evitar confrontos entre manifestantes e grupos que se opõem à marcha.

A marcha pró-Palestina atraiu contra-manifestantes de grupos de extrema direita no Dia do Armistício, o aniversário do fim da Primeira Guerra Mundial, que inclui comemorações dos britânicos mortos na guerra.

O primeiro-ministro Rishi Sunak disse que realizar a marcha no Dia do Armistício foi desrespeitoso e pediu aos ministros que cancelassem a marcha, a maior até agora de uma série para mostrar apoio aos palestinos e pedir um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

A polícia disse que havia “um grande número” de manifestantes da oposição no centro de Londres e que eclodiram escaramuças entre eles e a polícia perto do Memorial de Guerra, perto das Casas do Parlamento e em Westminster.

Alguns manifestantes de direita atiraram garrafas contra os agentes e carros da polícia correram pela cidade para responder aos relatos de tensões nas ruas.

A polícia de Londres disse mais tarde ter prendido 82 contra-manifestantes, numa medida que visava manter a paz, enquanto grupos de extrema-direita tentavam aproximar-se da marcha pró-Palestina. Outros 10 também foram presos por outros crimes.

“Continuaremos a tomar medidas para evitar o caos que provavelmente ocorrerá se isso acontecer”, afirmou a força num comunicado nas redes sociais.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, e o primeiro-ministro da Escócia, Humza Yousaf, culparam a secretária do Interior, Suella Braverman, por encorajar a extrema direita depois de ela ter acusado a polícia no início da semana de favorecer “turbas pró-palestinianas”.

“As cenas de caos que testemunhamos pela extrema direita no memorial são resultado direto das palavras do Ministro do Interior”, disse Khan nas redes sociais.

alta demanda

A polícia disse que a marcha pró-Palestina testemunhou uma participação “muito grande” e que nenhum incidente relacionado ocorreu até agora. Eles disseram que não permitiriam que os dois grupos se encontrassem.

“Usaremos todos os poderes e táticas à nossa disposição para evitar que isso aconteça”, disse a polícia.

Ao reunirem-se no ponto de partida, puderam ouvir-se manifestantes pró-palestinos entoando “Do rio ao mar, a Palestina será livre”, um grito de guerra que muitos judeus consideram anti-semita e um apelo à eliminação de Israel.

Outros carregavam cartazes com os dizeres “Palestina Livre”, “Parem o Massacre” e “Parem o Bombardeio de Gaza” enquanto caminhavam ao longo do percurso da marcha, que estava programada para terminar na Embaixada dos EUA.

Desde o ataque do Hamas ao sul de Israel, em 7 de Outubro, tem havido um forte apoio e simpatia por Israel por parte dos governos ocidentais, incluindo o governo britânico, e de muitos cidadãos. Mas a resposta militar israelita também provocou indignação, com protestos semanais a decorrer em Londres exigindo um cessar-fogo.

Em Paris, vários milhares de manifestantes, incluindo alguns legisladores de esquerda, marcharam com cartazes e bandeiras pró-Palestina na tarde de sábado para pedir um cessar-fogo em Gaza.

Alguns políticos franceses de esquerda saudaram o apelo do presidente Emmanuel Macron esta semana a um cessar-fogo, inclusive numa entrevista à BBC publicada na sexta-feira, na qual se opôs ao bombardeamento de Gaza por Israel.

Altos legisladores franceses convocaram no domingo um protesto contra o anti-semitismo.

Reportagem de Michael Holden, Hannah McKay, Holly Adams, Ben McCurry, Will Russell, Natalie Thomas, Alicia Abudondi, Yann Tessier e Dylan Martinez. Escrito por Sarah Young, editado por Ed Osmond e Helen Popper.

