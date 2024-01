Negociações comerciais para impedir White Sox Dylan começam com nova equipe da MLB – NBC Sports Chicago

Uma nova equipe entrou no chat para as negociações de Dylan sobre como interromper a negociação. De acordo com Bob Nightingaleos Seattle Mariners se envolveram “discretamente” em negociações sobre um outfielder do White Sox.

Em sua coluna de domingo, Nightengale escreveu que os White Sox querem um pacote comercial potencial para Cease que inclua Bryan Woo ou Bryce Miller. Woo e Miller são arremessadores destros que fizeram sua estreia na MLB em 2023. Woo começou 18 jogos no ano passado e apresentou um ERA de 4,21 com um WHIP de 1,209 e 93 eliminações. Miller foi titular em 25 jogos e teve um ERA de 4,32 com um WHIP de 1,142 e 119 eliminações.

Qualquer acordo para uma paralisação provavelmente incluiria mais de um desses jovens arremessadores. Jon Heyman relatou no fim de semana que os White Sox estão pedindo “o sol e a lua” em troca de uma paralisação.

Cease é o jogador mais valioso do White Sox, então não é de admirar que eles exijam um lucro inesperado em qualquer negociação potencial. Durante sua carreira de cinco anos no South Side, Cease teve um ERA de 3,83 com um WHIP de 1.305 e 792 eliminações. Sua incrível campanha de 2022 (2,20 ERA, 1,109 WHIP, 227 eliminações) o colocou no centro das atenções nacionais e ele terminou em segundo lugar na votação de Cy Young no final da temporada.

Os arremessadores e apanhadores do White Sox fazem seu primeiro treinamento de primavera em 14 de fevereiro.

