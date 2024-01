Lamar Jackson sobre a derrota no Campeonato AFC: Não estou desapontado, estou com raiva

Pela segunda vez em cinco temporadas, os Ravens tiveram um ano especial. Eles terminaram como o cabeça-de-chave número 1 da AFC. Eles não conseguiram chegar ao Super Bowl.

Após o jogo, perguntaram ao quarterback Lamar Jackson se ele estava decepcionado com a forma como as coisas terminaram ou otimista em relação ao futuro.

“Não estou nem um pouco desapontado”, disse Jackson. “Estou irritado com a derrota. Estávamos a um jogo do Super Bowl. Esperamos todo esse tempo, todos esses momentos por uma oportunidade como essa, e ficamos aquém, mas sinto que nosso time vai Esta temporada vamos estar bem, melhorar.” Estamos tentando voltar a estar nesta posição, mas do outro lado da vitória.

Ele descreveu o clima no vestiário em duas palavras: “Estamos com raiva”.

““Entramos nessa situação”, disse Jackson. “Estamos a um jogo do Super Bowl – sobre o que tenho falado e meu time tem falado durante toda a temporada – e ficamos aquém. Como eu disse, o crime, não colocamos [enough] No prato. Gravamos uma vez. Isto não é típico de nós. Empurramos a bola pelo campo – o que é ótimo – mas temos que colocar pontos no placar. Sinto que minha equipe está com raiva. [We’re] não frustrado; Só estamos com raiva, porque sabemos o quanto trabalhamos para chegar aqui.

Eles terão que trabalhar mais para voltar. É necessária uma ótima temporada regular e uma ou duas vitórias nos playoffs para chegar ao Super Bowl. Está longe de ser impossível, mas está mais próximo de 10 do que 1 na escala de dificuldade.