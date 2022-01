NASA investiga pegada de carbono ‘incomum’ em Marte

NASA/JPL-Caltech/MSSS/Kevin M



Essa história faz parte Bem-vindo a Marte, nossa série explorando o planeta vermelho.

Quando as palavras “interessante”, “Marte” e “vida antiga” aparecem na mesma declaração da NASA, meus ouvidos explodem. no domingo, NASA falou sobre um novo estudo Considere ‘sinais de carbono incomuns’ medidos pelo rover Curiosity na Cratera Gale do Planeta Vermelho.

O Curiosity não encontrou evidências de vida microbiana antiga em Marte, mas os cientistas não a descartam como uma das possíveis explicações para as descobertas da sonda. As amostras de rocha britada estudadas pela sonda mostram o tipo de pegada de carbono associada à vida biológica na Terra. Mas talvez Marte conte uma história muito diferente.

O estudo está programado para ser publicado esta semana em Proceedings of the Journal of the National Academy of Sciences.

O carbono é um componente essencial da vida em nosso planeta, por isso é importante estudar como ele apareceu em Marte. “Por exemplo, organismos na Terra usam um átomo de carbono 12 menor e mais leve para metabolizar alimentos ou para fotossíntese versus o carbono 13 mais pesado”, disse a NASA. “Assim, significativamente mais carbono-12 do que carbono-13 em rochas antigas, juntamente com outras evidências, indicam aos cientistas que eles estão analisando impressões digitais químicas relacionadas à vida”.

NASA/Caltech-JPL/MSSS



Curiosity aqueceu as amostras de rochas em um laboratório a bordo do navio e as usou espectrômetro a laser ajustável Um instrumento para medir os gases emitidos das amostras. Algumas das amostras de rocha continham “quantidades surpreendentemente grandes de carbono-12” em comparação com o que foi encontrado na atmosfera marciana e em meteoritos marcianos.

De acordo com um comunicado emitido pelo estado da Pensilvânia,Os pesquisadores propuseram várias explicações: “uma nuvem de poeira cósmica, os raios ultravioletas decompõem o dióxido de carbono ou a decomposição ultravioleta do metano produzido biologicamente”.

A ideia da nuvem remonta a um evento em que o Sistema Solar passou por uma nuvem de poeira galáctica há centenas de milhões de anos, o que teria deixado depósitos ricos em carbono em Marte. A segunda ideia sugere que a luz ultravioleta pode ter interagido com o gás dióxido de carbono na atmosfera marciana deixando moléculas com uma assinatura distinta de carbono na superfície.

A ideia de uma origem biológica poderia envolver bactérias liberando metano na atmosfera, que foi então convertido em moléculas que se estabeleceram em Marte, deixando para trás a assinatura de carbono encontrada pelo Curiosity.

Marte e a Terra viveram vidas completamente diferentes, então os cientistas alertam contra a aplicação das previsões da Terra aos dados marcianos. “Todas as três possibilidades apontam para um ciclo de carbono incomum, diferente de tudo na Terra hoje”, disse. disse o geólogo da Penn State Christopher Houseque conduziu o estudo. “Mas precisamos de mais dados para saber qual delas é a interpretação correta.”

O Curiosity está em Marte desde 2012 e continua a examinar rochas e sedimentos enquanto viaja ao redor de sua cratera. Seu estudo de isótopos de carbono pode ainda não ser capaz de responder à questão de saber se o Planeta Vermelho já abrigou vida, mas a investigação está em andamento.