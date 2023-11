Miss Inglaterra “voa” a bordo da nave Boeing Starliner no Centro Espacial Kennedy da NASA

Miss Inglaterra assumiu o controle da nova nave espacial da Boeing, estilo simulação.

Jessica Gagan, que foi coroada Miss Inglaterra no início deste ano, parou no avião, fabricado pela Boeing. Starliner simulação em NASA de Centro Espacial Kennedy em Orlando, Boeing Funcionários postaram no X (antigo Twitter). Starliner pretende trazer uma tripulação de astronautas em uma missão de teste ao espaço Estação Espacial Internacional (ISS) Não antes De abril de 2024 Após vários anos de atrasos de engenharia.

O tweet incluiu uma homenagem ao astronauta da NASA Sonny Williams, que liderará o teste de voo da tripulação da Boeing do veículo Starliner em 2024 ao lado do comandante da NASA Barry “Butch” Wilmore. “Achamos que você pode ter um novo estagiário”, postou ele Ele acrescentou dirigido a Williams .

Gagen, de 27 anos, formou-se em engenharia aeronáutica pela Universidade de Liverpool no verão passado, segundo o site americano “space”. Site da Miss Inglaterra . Ela continuará seus estudos para obter um mestrado após completar seus compromissos como Miss Inglaterra. (Miss Inglaterra é um concurso de beleza, mas a vencedora muitas vezes opta por trabalhar com instituições de caridade ou estudantes para promover iniciativas de boa vontade.)

Antes de visitar o simulador Boeing Starliner, Gagen foi convidado a falar na conferência Ascend em Las Vegas — realizada de 23 a 25 de outubro — sobre como a Estação Espacial Internacional pode ser usada para motivar estudantes a seguirem carreiras em ciência, tecnologia, engenharia. e matemática (STEM). e matemática).

O site da Miss Inglaterra acrescentou que sua visita à Boeing em Orlando incluirá o trabalho com a equipe de mídia social “para criar conteúdo voltado para o marketing de como os tópicos STEM estão envolvidos na indústria da aviação”. Outras atividades em sua agenda incluem um tour pelas instalações da Boeing, um painel de discussão com a Redwire Space e talvez até mesmo assistir ao evento EspaçoX Uma missão de reabastecimento de carga para a Estação Espacial Internacional Está programado para lançamento no KSC Em 7 de novembro.

“Este voo é tudo o que um engenheiro aeronáutico poderia ter sonhado”, afirmou Gagen no mesmo site. “Sendo uma das poucas meninas que estudam engenharia aeronáutica na minha universidade, assumi como missão promover o quão interessante o setor é e reduzir os estereótipos em torno do que os engenheiros fazem – e parecem, o que mais tarde me levou a ser indicada para Miss Inglaterra. . E o resto é história”.

A espaçonave Starliner da Boeing fez dois voos de teste não tripulados em 2019 e 2022. O primeiro voo não conseguiu chegar à Estação Espacial Internacional conforme planeado por vários motivos, mas o esforço de 2022 conseguiu chegar lá e regressar à Terra. Assim que o veículo Starliner for certificado para transportar tripulações operacionais, será a segunda opção da NASA para enviar astronautas no âmbito do Programa de Tripulação Comercial da agência. A SpaceX, a outra empresa, transporta tripulações de astronautas para a Estação Espacial Internacional desde 2020.