A espaçonave Lucy da NASA faz uma descoberta “notável” durante o sobrevôo do asteróide Dinkenish

NASAA espaçonave Lucy revelou que o asteróide Dinkenish é um sistema binário. O sobrevôo testou as capacidades de rastreamento da espaçonave e forneceu uma prévia do objetivo final da missão: explorar a região Júpiter Asteróides troianos.

Em 1º de novembro, a espaçonave Lucy da NASA passou não apenas por seu primeiro asteróide, mas também pelos dois primeiros. As primeiras imagens enviadas por Lucy revelam que o pequeno cinturão principal do asteróide Dinkenish é na verdade um par binário.

“Dinkenish realmente fez jus ao seu nome; isso é fantástico”, disse Hal Levison, referindo-se ao significado de Dinkenish na língua amárica. Levison é o investigador principal do Lucy of Boulder, Colorado, filial do Southwest Research Institute em San Antonio. Originalmente selecionando Lucy para o sobrevôo, planejamos voar por sete asteróides. “Com a adição de Dinkenish, dois satélites Trojan e agora este satélite, elevamos o número para 11.”

Descoberta do sistema binário

Nas semanas que antecederam o encontro da sonda com Dinkenish, a equipa Lucy questionou-se se Dinkenish era um sistema binário, dada a forma como os instrumentos de Lucy podiam ver a mudança de brilho do asteróide ao longo do tempo. As primeiras fotos do encontro tiraram todas as dúvidas. Dinkinesh é uma dupla unida. A partir da análise preliminar das primeiras imagens disponíveis, a equipe estima que o objeto maior tenha cerca de 790 metros de diâmetro, enquanto o objeto menor tenha cerca de 220 metros de diâmetro.

Teste do sistema de rastreamento de terminal

Este encontro serviu como um teste em vôo da espaçonave, com foco particular no teste do sistema que permite que Lucy rastreie autonomamente um asteróide enquanto ele passa a 10.000 milhas por hora, que é conhecido como Terminal Tracking System.

Emoção científica e missões futuras

“Esta é uma série notável de imagens”, disse Tom Kennedy, engenheiro de orientação e navegação da Lockheed Martin em Littleton, Colorado. “Isso indica que o sistema de rastreamento definitivo está funcionando como planejado, mesmo quando o universo nos apresentou uma situação mais difícil. alvo do que esperávamos.” Simulação, teste e prática são uma coisa. Outra bem diferente é ver isso realmente acontecer.

Embora este encontro tenha sido conduzido como um teste de engenharia, os cientistas da equipa estão debruçados febrilmente sobre os dados para obter informações sobre a natureza dos pequenos asteróides.

“Sabíamos que este seria o menor asteroide do cinturão principal já visto de perto”, disse o cientista do projeto Lucy, Keith Noll, do Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland. “O facto de existirem dois torna tudo ainda mais emocionante. Em alguns aspectos, estes asteróides parecem semelhantes ao asteróide binário próximo da Terra. Didymus e Demorphus que ele viu andavam por aíMas existem algumas diferenças interessantes que iremos investigar.

A equipe levará até uma semana para baixar o restante dos dados do encontro da espaçonave. A equipa utilizará estes dados para avaliar o comportamento da sonda durante o encontro e preparar-se para a sua próxima observação mais detalhada do asteróide, a cintura principal do asteróide Donald Johansson, em 2025. Lucy estará então bem preparada para encontrar os principais alvos da missão. , asteróides Júpiter-Troianos, começando em 2027.