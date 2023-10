Marte esconde um mar radioativo de magma abaixo de sua superfície

Em 2021, parece que Marte tem um coração surpreendentemente grande. Os cientistas têm usado o InSight, um módulo de pouso robótico, para estudar o interior do planeta. A espaçonave ouviu terremotos marcianos suficientes para formar uma imagem da natureza do submundo de Marte.

A concha e o manto não eram particularmente estranhos. Contudo, o núcleo era muito grande e não muito denso para um planeta tão pequeno.

Para alguns pesquisadores, esta medida básica não era válida.

“Perdemos alguma coisa”, disse ele. Amir Khan, geofísico da ETH Zurique, na Suíça, que estudou os dados do InSight. “mas o que?”

Acontece que o núcleo de Marte é pequeno, descobriram o Dr. Khan e outros pesquisadores.

em dois estudos Os pesquisadores reavaliaram o registro sísmico do InSight, publicado quarta-feira na revista Nature. Ambas as equipes concluíram independentemente que o núcleo marciano é mais semelhante ao núcleo de metal pesado do nosso universo do que se pensava anteriormente. A estimativa inicial do tamanho maior foi o resultado de um oceano desconhecido de rocha derretida com 90 a 125 milhas de profundidade, que fez o núcleo parecer maior do que realmente era.