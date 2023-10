A SpaceX reabastece a espaçonave enquanto o Vulcan da ULA se prepara para o lançamento de Natal – além de mais notícias sobre foguetes

Tem sido uma semana extraordinariamente movimentada em voos espaciais, com conversas limitadas aos foguetes que ainda estão na Terra. Em uma atualização festiva especial, a United Launch Alliance (ULA) está se preparando para lançar seu foguete Vulcan Centaur na véspera de Natal.

Os astrônomos poderão em breve receber avisos quando os satélites SpaceX ameaçarem sua visão

No que deverá ser um final de ano emocionante, a United Launch Alliance está se preparando para o tão esperado lançamento de seu foguete Vulcan Centaur, pronto para iluminar os céus de dezembro a partir do Cabo Canaveral. Enquanto os entusiastas do espaço aguardam ansiosamente este espetáculo cósmico, a semana foi movimentada, com testes importantes dos veículos Starship e Ariane 6 da SpaceX e grandes progressos na missão Artemis 2 da NASA.

Presente de Natal Vulcano

A United Launch Alliance (ULA) anunciou planos para lançar seu tão aguardado foguete Vulcan Centaur em 24 de dezembro de Cabo Canaveral, Flórida, com a janela de lançamento estendida até 26 de dezembro, informou a CNBC. mencionado. O CEO da empresa, Tori Bruno, confirmou a data de lançamento durante uma aparição no Technology Executive Board Summit da CNBC na terça-feira.

Estágio básico de Vulcano. foto : Al-Ula

É uma janela de lançamento bem Grinchy, mas o espaço não espera por ninguém. Este anúncio traz à mente O Telescópio Espacial Webb será lançado no dia de Natal de 2021. A missão inaugural Vulcan transportará duas cargas úteis: um módulo lunar comercial desenvolvido pela Astrobotic e uma carga preciosa para Celestis – as cinzas de indivíduos falecidos que queriam fazer do espaço a sua fronteira final.

A ULA está atualmente trabalhando na construção e qualificação do estágio superior do foguete. Bruno explicou que estas duas tarefas, de preparação do foguete totalmente descartável de 62 metros de comprimento para lançamento e testes de qualificação, estão a decorrer “em paralelo” e deverão ser concluídas em novembro, segundo a CNBC.

O Vulcan da ULA enfrentou desafios e atrasos no ano passado, incluindo um Explosão dramática do motor Durante os testes em março. Por falar no assunto, a ULA estava originalmente programada para lançar dois satélites de teste para o Projeto Kuiper da Amazon durante seu voo inaugural. Porém, atrasos no lançamento do foguete levaram a uma mudança de planos, resultando no lançamento dos satélites. Lançamento bem-sucedido no início de outubro A bordo do confiável foguete Atlas V da ULA.

Em desenvolvimento desde 2014, o Vulcan deverá substituir os foguetes Atlas V e Delta IV da empresa, ambos em uso nas últimas duas décadas. O foguete Vulcan Centaur é o próximo passo da ULA no transporte espacial e tem como objetivo fornecer lançamentos mais eficientes e econômicos. A sua introdução é crítica, porque determinará a capacidade da ULA de competir numa indústria de lançamentos espaciais cada vez mais lotada.

Um vestido todo molhado para a nave estelar da SpaceX

A SpaceX inesperadamente realizou um ensaio molhado para seu foguete gigante Starship na terça-feira Anunciar Via X, anteriormente conhecido como Twitter. De acordo com a SpaceX, o Super Heavy Booster do foguete e o estágio superior da Starship foram carregados com mais de 10 milhões de libras de propulsor hoje em um exercício de pré-lançamento semelhante a um voo. O combustível foi então drenado, pois se tratava apenas de um teste.

A empresa liderada por Elon Musk Ele diz O veículo está pronto para seu segundo voo de teste, aguardando aprovação regulatória. O primeiro vôo em 20 de abril não foi tranquilo, pois o míssil causou danos ao local de lançamento no Texas e arredores.

A aprovação regulatória pode não acontecer até o próximo ano, já que… A Administração Federal de Aviação precisa que o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA avalie as atualizações de software Boca Chica da SpaceX Antes que você possa licenciar o próximo lançamento da espaçonave. Entre o 63 ações corretivas exigidas pela FAA ele Um novo sistema de inundação projetado para suprimir a energia Dos 33 motores do Raptor no lançamento, o que levou o FWS a investigar. Quando o voo estiver pronto, a espaçonave, com seu impulso estimado em 17 milhões de libras, será o foguete operacional mais poderoso do mundo.

Ariane 6 também ganha vestido molhado

Na terça-feira, no Porto Espacial Europeu em Kourou, na Guiana Francesa, uma equipa colaboradora da CNES (Agência Espacial Nacional Francesa), ESA, Arianespace e ArianeGroup conduziu um exercício em grande escala do novo foguete Ariane 6. De acordo com a Agência Espacial Europeia Comunicado de imprensaA missão envolveu abastecer e depois drenar o míssil e durou mais de 30 horas com três equipes trabalhando em turnos de 10 horas.

Este ensaio molhado marcou a terceira ocasião em que as equipas de terra do Ariane 6 realizaram a contagem decrescente completa para o lançamento. Os testes foram realizados à noite para avaliar as operações em condições ambientais mais frias.

Ariane 6 durante um ensaio geral molhado à noite. foto : ESA/CNES/Arianespace/ArianeGroup/Óptico vídeo do CSG-S. Martinho

O foguete Ariane 6 usa oxigênio líquido frio e hidrogênio como combustível. Por ser tão frio, o combustível pode se expandir rapidamente se for aquecido, o que pode causar congelamento do foguete, especialmente em condições úmidas. Os tanques dos foguetes demoram muito para encher e esvaziar, exigindo que os engenheiros gerenciem cuidadosamente o processo, monitorando a temperatura e a pressão. A demo do Ariane 6 se parece exatamente com a versão real, mas não deveria ser lançada, embora inclua peças originais, como o estágio superior do Vinci.

A próxima etapa do processo será acionar o motor primário do foguete Ariane 6 por oito minutos, um teste importante. Espera-se que aconteça No final de novembro. Arianespace espera que sim O míssil será lançado pela primeira vez no início do próximo ano.

Ariane 6 está em desenvolvimento há quase 10 anos. O veículo de lançamento de 60 metros (197 pés) pode vir em uma de duas versões, com dois propulsores ou quatro lados. O motor principal e o estágio superior Vulcain 2.1 da Vinci usam uma mistura de hidrogênio e oxigênio líquido, dando ao foguete a potência necessária para transportar 10,3 toneladas métricas para a órbita baixa da Terra.

Orion ganha a mochila Artemis 2

Como a Agência Espacial Europeia Anunciar Num comunicado de imprensa, o segundo Módulo de Serviço Europeu (ESM-2) foi integrado com a nave espacial Artemis 2 Orion. Isto representa um marco importante no desenvolvimento da próxima missão Artemis 2, que transportará astronautas ao redor da Lua e de volta, no próximo ano ou no início de 2025.

O segundo módulo de serviço europeu foi anexado ao módulo da tripulação para formar a espaçonave Orion. foto : NASA

Depois de chegar ao Centro Espacial Kennedy, na Flórida, há pouco mais de dois anos, o ESM-2 passou por extensos preparativos. Os técnicos têm trabalhado para preparar a espaçonave Orion para sua futura missão, que transportará uma tripulação de quatro pessoas em uma viagem perto da Lua.

O módulo de serviço serve como unidade de suporte integrada da espaçonave, agindo como uma mochila, transportando todos os suprimentos e equipamentos críticos necessários para uma determinada missão, incluindo energia, propulsão e sistemas de suporte à vida. A ESA também forneceu o módulo de serviço para Artemis 1, que funcionou perfeitamente durante a missão, que durou de 16 de novembro a 11 de dezembro de 2022.

Diagrama de Órion. Gráfico : Agência Espacial Europeia – K. Oldemburgo

Quanto ao que vem a seguir, os técnicos instalarão asas solares para terminar a montagem da espaçonave, momento em que ela será entregue à equipe de Sistemas de Exploração da Terra da NASA para preparativos adicionais. Isso incluirá encher os tanques com combustível, conectar o sistema de aborto de lançamento e, finalmente, conectar o Orion ao Sistema de Lançamento Espacial (SLS).

Falando do foguete gigante, que também está ganhando forma com a NASA e seus parceiros Todos os quatro motores RS-25 foram recentemente instalados no booster. O momento de tudo isso faz sentido, visto que o segundo SLS poderá voar em cerca de um ano.

São muitos desenvolvimentos de foguetes para uma semana. Esperamos que essas atualizações se traduzam em breve em futuros foguetes e em alguns lançamentos emocionantes no futuro próximo.

Para mais viagens espaciais em sua vida, siga-nos X (antigo Twitter) e marcador personalizado Gizmodo Página do voo espacial.